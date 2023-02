Matkalipun ostaminen on monelle ikääntyneelle vaikeaa.

Monilla ikääntyneillä kansalaisilla on vaikeuksia käyttää julkista liikennettä, koska digimaailma on heille vieras. Tilanne olisi korjattavissa melko helposti: ikääntyneille voisi antaa oikeuden matkustaa ilmaiseksi.

Ikäraja voisi olla aluksi vaikka 80 vuotta. Junissa ja busseissa ei muutamasta ylimääräisestä matkustajasta aiheudu käytännössä mitään lisäkuluja. Myöskään matkalippujen myyntitulot eivät oleellisesti pienene.

On totta, että ne ikääntyneet, jotka pääsevät matkalle ilmaiseksi, eivät kasvata myyntituloja. Mutta on myös totta, että myyntituloja eivät kasvata nekään, jotka jäävät kotiin siksi, että lipun hankkiminen on tehty niin hankalaksi. Teatteri ja muut kulttuuritapahtumat kaipaavat myös ikäihmisiä.

Raimo Roine

eläkeläinen, Orimattila

