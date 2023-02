Ihmisen oleskelua kirjastossa ei tule kieltää vain ennakkoluulon tai oletuksen perusteella.

Hesari kirjoitti (30.1.), että Vallilan kirjasto pyytää kyltillä narkomaaneja huomioimaan muut kävijät. Kirjastoon on pystytetty kyltti, jossa kerrotaan ihmisten kokevan päihtyneet henkilöt pelottavina ja ahdistavina. Samalla muistutetaan huumaavien aineiden myymisen ja ostamisen olevan laitonta.

Vallilan kirjasto on ihan oikealla asialla. Kenenkään ei tarvitse sietää avointa päihdekauppaa, uhkailua tai väkivaltaista käytöstä kirjaston tiloissa tai muuallakaan. Uhkailu tai väkivaltainen käytös on aina syy ottaa yhteyttä poliisiin.

Ihmisen oleskelua kirjastossa ei kuitenkaan tule kieltää vain ennakkoluulon tai oletuksen perusteella. Päihdeongelmaisen tilanne on usein kestämätön. Päihderiippuvuus on sairaus, joka oireilee jatkuvasti eikä päihteitä käyttävillä aina ole omaa asuntoa eli paikkaa mihin mennä. Jossain on kuitenkin oleiltava, joten talvisin kylmyys ajaa heidät puistoista ja kadulta esimerkiksi kirjastoihin.

Usein ihmiset kohtaavat päihteiden käyttäjän ennakkoluulojen läpi. Päihteitä käyttävän ihmisen oletetaan olevan uhkaava silloinkin, kun ihminen on vain päihtynyt tai epäsiisti. Tällaiset stigmat, ennakkoluulot ja koettu syrjintä etäännyttävät päihteitä käyttävää ihmistä yhteiskunnasta. Stigma – ei-toivottu sosiaalinen leimautuminen – murentaa ihmisen itsetuntoa aiheuttaen häpeää ja syyllisyyttä. Ajan oloon ihminen sisäistää ulkopuolelta tulleet stigmat osaksi itseään. Näitä stigmoja voi jokainen meistä purkaa aktiivisilla toimilla: tunnistamalla ennakkoluulot ja toimimalla niitä vastaan.

Päihteiden käyttöön kirjastoissa, vessoissa ja rappukäytävissä on olemassa ratkaisu: valvottujen käyttöhuoneiden perustaminen niihin Helsingin kaupunginosiin, joissa levottomuutta ja päihteiden käyttöä julkisilla paikoilla nyt esiintyy.

Nykyään julkisesti päihteitä käyttäviä ihmisiä ei ole mahdollista ohjata mihinkään, jolloin ongelma ei koskaan ratkea vaan ainoastaan siirtyy toiseen kirjastoon tai toiseen puistoon. Valvottu käyttötila on asiaan soveltuva, puhdas ja turvallinen tila. Valvotussa käyttöhuoneessa ihminen myös kokisi, että heidän terveydestään ja hyvinvoinnista aidosti välitetään.

Ninja Ojala

Suvi Helle

Ode-hanke, Sininauhasäätiö

