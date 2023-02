Viroon katsomalla voimme arvioida, miltä viinitarjonta näyttää silloin, kun myynti on vapautettu.

Harry Lönnqvist ilmaisi (HS Mielipide 6.2.) huolen viinien myynnin vapauttamisen vaikutuksista valikoimaan ja laatuun. Virossa Prismat toimivat samalla konseptilla kuin Suomessakin. Siksi Viroon katsomalla voimme arvioida, miltä viinitarjonta näyttää silloin, kun myynti on vapautettu.

Asiakkaat kohtaavat Viron Prismoissa hyvin laajan ja laadukkaan viinivalikoiman. Ruokakaupalle sopivasti valikoituja viinejä on lajiteltu niihin sopivien ruokien mukaan. Valikoimassa on lähes tuhat erilaista viiniä, niin pientuottajien viinejä, hyvin laadukkaita viinejä kuin 22 erilaista samppanjaakin. On hyvä muistaa myös verkkokauppojen mahdollisuus valikoimien rikastajina.

Vapaa markkina ja kilpailu synnyttävät huomattavasti parempaa palvelua ja monipuolisempia valikoimia. Markettien laaja viinivalikoima Virossa ei ole hävittänyt erikoismyymälöitä. Prismojen lähellä onkin usein myös alkoholin erikoismyymälä.

Kokemukseni perusteella tiedän, että viinien vapauttaminen Suomessa toisi asiakkaiden saataville nykyistä monipuolisemmat valikoimat. Muutos voisi luoda myös uusia mielenkiintoisia konsepteja: näkisin mielelläni tulevaisuudessa vaikka ravintolan ja viinikaupan tai kirjakaupan ja viinikaupan saman katon alla.

Ilkka Alarotu

vähittäiskaupan johtaja, Viro

SOK Liiketoiminta

