Aikuisten tehtävänä on kannustaa toivottavan tulevaisuuden unelmointiin ja sitoutua sen todeksi tekemiseen.

Tulevaisuustutkimuksen uranuurtajan Fred Polakin mukaan yhteiskunnat säilyttävät elinvoimansa vain niin pitkään kuin ne säilyttävät kykynsä kuvitella toivottava tulevaisuus. Sitran megatrendeissä puhutaan toivottavan tulevaisuuden kuvittelun merkityksestä koko tulevaisuudellemme.

Aikuisten tehtävä on luoda turvaa ja ylläpitää toivoa lapsille ja nuorille silloinkin, kun epävarmuus heikentää turvallisuuden kokemusta ja tulevaisuudenvisiot eivät luo toivoa. Kuvittelun kyky voi ylittää epävarmuuden ja mahdollistaa mielekkään tulevaisuuden, jossa unelmat käyvät toteen.

Kirkon hallitusohjelmatavoitteisiin on kirjattu nuorten hyvinvoinnin turvaaminen tulevaisuususkon luojana. Lasten ja nuorten hyvinvointi lähtee perheistä ja toimivista parisuhteista. Yhteiskunnassa on lisättävä toimia, jotka vahvistavat vanhempien tulevaisuudenuskoa. Myös parisuhteen tukea on saatava nykyistä enemmän. Tässä kirkon perheneuvonnalla on merkittävä rooli yhteiskunnan palveluiden rinnalla.

Perheillä on oltava mahdollisuus siihen tukeen, mitä he tarvitsevat. Turvalliset suhteet kantavat elämän vaikeiden kohtien yli. Kodin rinnalla koulu, harrastukset ja kaverit muodostavat arjen ja kasvun perustan. Aikuisten tehtävänä on kannustaa toivottavan tulevaisuuden unelmointiin ja sitoutua sen todeksi tekemiseen. Uskottava ja perusteltu tulevaisuuden toivo tulee todeksi sitä toteuttavien tekojen kautta.

Jarmo Kokkonen

johtaja, Kirkkohallitus

Sari-Annika Pettinen

asiantuntija, Kirkkohallitus

