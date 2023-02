Kaupan toimijoilla on paljon ratkaisuja, joilla voidaan ylläpitää Suomessa hyvin toimivaa apteekkijärjestelmää.

Mediassa on käyty aktiivista keskustelua apteekkijärjestelmän kehittämisestä. HS:n mielipideosastolla on ollut useita kirjoituksia, joissa kukin taho kehittää apteekkijärjestelmää omista lähtökohdistaan. Tämä osoittaa selvästi, että lääkejakelu- ja apteekkijärjestelmässä on kehittämisen tarvetta. Uudistusvelkaa on kertynyt aikaisempina vuosikymmeninä.

Viimeksi lääkejakelusta kirjoitti Fimean ylijohtaja Eija Pelkonen (HS Mielipide 6.2.). Monista asioista on helppo olla hänen kanssaan samaa mieltä. Esimerkiksi Pelkonen on harmissaan, että keskustelu näyttäytyy usein vain väittelynä apteekkilupajärjestelmästä ja todelliset ongelmat jäävät huomiotta. Voi olla, että vaalikeväänä keskustelua on tosiaan värittänyt keskustelu apteekkien omistuksesta ja lääkkeiden saatavuudesta päivittäistavarakauppojen yhteydessä, mutta se ei ole yhtään vähemmän tärkeää keskustelua kuin muut lääkkeisiin liittyvät ongelmat. Lääkejakeluun ja apteekkijärjestelmään tarvitaan kokonaisuudistus.

Pelkosen esille nostamat asiat, kuten lääkkeiden epätarkoituksenmukainen käyttö, lääkehoitojen puutteellinen ohjaus tai lääkitysturvallisuusongelmat, eivät ole vastakkaisia keskustelulle apteekkijärjestelmän kehittämisestä. Näihin ongelmiin alan ja päättäjien olisi pitänyt puuttua jo aikoja sitten. Hyvä, jos nyt lähdetään korjaamaan ongelmia.

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat globaaleja ja monisyisiä ongelmia, eikä kaikkia tuotanto-ongelmia ratkaista päivittäistavarakaupan hyvin toimivilla logistiikka- ja hankintakanavilla tai kilpailua lisäämällä, mutta tosiasia on myös se, että koronaviruspandemian alkuvaiheessa, kun päivittäistavarakauppa sai luvan myydä kotitestejä, testien saatavuus parani merkittävästi ja niiden hinta laski verrattuna apteekkien hintoihin. Apteekkihintojen keskiarvo oli lähes 50 prosenttia suurempi kuin vähittäiskaupan hintojen keskiarvo.

Kuten Pelkonen totesi, tarkoituksenmukainen, onnistunut lääkehoito on aina kustannustehokkain. Kaupan toimijoilla on paljon ratkaisuja, joilla voidaan ylläpitää Suomessa hyvin toimivaa apteekkijärjestelmää sekä varmistaa lääkkeiden saatavuutta ja saavutettavuutta koko maassa tarkoituksenmukaisesti, kustannustehokkaasti ja turvallisesti.

Pia Pohja

johtaja, Kaupan liitto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.