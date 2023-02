Kattava lentokenttien verkosto on ratkaisu eikä ongelma

Jotta Suomen kaikkien alueiden potentiaali saadaan hyödynnettyä, on tärkeää panostaa maan sisäiseen saavutettavuuteen.

Viimeaikainen keskustelu Suomen lentoliikenteestä on jäänyt junnaamaan sen ympärille, onko maakuntalentojen tukemisessa järkeä. Näkökulma on yksipuolinen eikä huomioi tulevaa kehitystä, etenkään lentoliikenteen sähköistymistä ja kenttien operoinnin digitalisoitumista. Suomi tarvitsee jatkossa enemmän erityyppisiä lentopaikkoja eikä suinkaan vähemmän.

Suomen kansainvälinen saavutettavuus on heikentynyt pandemian ja Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Kilpailuetu Aasian ja Euroopan välisessä lentoliikenteessä on Venäjän ylilentokiellon vuoksi menetetty. Suomi on entistäkin kauempana maailmasta ja keskeisiltä markkinoilta.

Jotta Suomen kaikkien alueiden potentiaali saadaan hyödynnettyä, on tärkeää panostaa maan sisäiseen saavutettavuuteen. Monen lentopaikkakunnan laskeva väestökehitys syö reittipohjaisen lentoliikenteen kysyntäpohjaa muttei poista liikkumisen tarvetta. Alueilta on päästävä Eurooppaan ja kauemmaksi – ja takaisin – saman päivän aikana.

Ilmaliikenteessä on käynnissä historiallinen murros, joka tuo markkinoille ekologisia lentoratkaisuja ja ilman miehistöä lentävät laitteet. Sähkölentokoneita kehitetään eri puolilla maailmaa. Ensimmäiset tulevat markkinoille vuosikymmenen puolivälissä ja laajemmin ensi vuosikymmenen vaihteen tietämissä.

Vety tulee olemaan tärkeässä roolissa niin sähkö- kuin polttomoottorikäyttöisissäkin lentokoneissa.

Vaikka lentoliikenne vastaa vain parista prosentista ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä, on sen mielikuvallinen vaikutus ilmastoon paljon suurempi. Tämä on rajoittanut lentoliikenteen kasvua, joka ennen pandemiaa oli noin seitsemän prosenttia vuodessa. Vaihtoehtoiset ja uusiutuvat energialähteet muuttavat asenteita: lentämisestä tulee ekologinen tapa matkustaa.

Keskustelu ei saa jämähtää raskasta infraa edellyttävään reittiliikenteeseen. Liikenne- ja viestintäministeriön tuoreessa tulevaisuuskatsauksessa todetaan, että nykyisen lentoasemaverkoston ja lennonjohdon toimintamalleja tulee arvioida kansallisesti siten, että samalla otetaan huomioon päästöttömän lentämisen ja pienilmailun mahdollisuudet.

Toimivien lentokenttien säilyminen käytössä on varmistettava. Finavian ulkopuolisten kenttien tukirahoitus täytyy nostaa uudelle tasolle. Tarve ei kuitenkaan ole miljardeja kuten ratahankkeissa. Nykyinen rahoitus näille kentille on yhteensä vajaa miljoona euroa vuodessa. Sillä saa pikkukuntaan pätkän pyörätietä.

Me noin kaksikymmentä alueellista lentopaikkakuntaa Pyhtäältä Seinäjoelle ja Lappeenrannasta Enontekiölle olemme valmiit tekemään oman osamme maamme liikenteen tulevaisuuden hyväksi. Autamme mielellämme ratkaisujen löytämisessä yhteiseen haasteeseen.

Terhi Lindholm

Pyhtään kunnanjohtaja

Alueellisten lentopaikkakuntien verkoston kokoonkutsuja

