Jokaisena työpäivänä saan käyttää ammattitaitoani lasten hyvinvoinnin, oppimisen ja kehittymisen edistämiseksi.

Varhaiskasvatuksen ydin on lasten hyvinvoinnin, oppimisen ja kehityksen tukeminen.

Haluan kertoa varhaiskasvatuksen opettajan työstä ja etenkin sen myönteisistä puolista. Varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevat ja opintoja suunnittelevat saavat jatkuvasti lukea, kuinka työ on raskasta, alipalkattua ja aliarvostettua. Tämä on totta, mutta varhaiskasvattajan työssä on myös valtavasti hyvää. Varhaiskasvatuksen opettaja voi vaikuttaa työhönsä ja työssä viihtymiseensä yllättävän paljon.

Myönnän, että esimerkiksi suunnitteluun, keskusteluihin ja erilaisiin kyselyihin vastaamiseen työaika ei millään riitä. Itsekin teen paljon palkatonta suunnittelutyötä kotona, eikä se ole mitenkään päin ajateltuna oikein. Työmäärä on vain niin suuri, että aina töitä ei ehdi tehdä työaikana. Silti tykkään työstäni enkä keksi muuta työtä, jota tekisin mieluummin. Jokaisena työpäivänä saan käyttää ammattitaitoani lasten hyvinvoinnin, oppimisen ja kehittymisen edistämiseksi. Se tekee päivistä mielenkiintoisia ja merkityksellisiä.

Varhaiskasvatuksen opettaja työskentelee tiimissä tai työparin kanssa. On hienoa, että on työkavereita, joiden kanssa jakaa ajatuksia ja vastuuta ja joiden kanssa voi yhdessä iloita lasten oppimisesta ja kehityksestä sekä pohtia ratkaisuja haastaviin tilanteisiin. Lapsiryhmän ja yksittäisten lasten tavoitteiden ja hyvinvointiin liittyvien asioiden suunnittelu ja arviointi ajaa kaiken muun edelle, sillä varhaiskasvatuksen ydin on juuri lasten hyvinvoinnin, oppimisen ja kehityksen tukeminen. Se ei tapahdu itsestään vaan vaatii jatkuvaa havainnointia, suunnittelua ja arviointia.

On ihanaa nähdä, kun työ tuottaa tulosta ja lapset viihtyvät, voivat hyvin, oppivat ja kehittyvät, tai kun saamme jonkin ison pulman tai haasteen hoidettua hyvin. Vielä paremmaksi sen tekee se, että ympärillä on työhönsä sitoutunut tiimi, jonka kanssa voi jakaa onnistumiset.

Varhaiskasvatuksen opettajan työ on merkityksellistä, mielenkiintoista ja omaan työhönsä pystyy vaikuttamaan aika paljon. Pidetään me kaikki varhaiskasvatuksen työntekijät yhtä ja taistellaan paremman palkan, henkilöstömitoituksen, työn arvostuksen ja muiden epäkohtien korjaamiseksi, ja toivotetaan uudet ammattilaiset lämpimästi tervetulleiksi mukaan. Varhaiskasvatuksen opettajan työ on enimmäkseen ihanaa.

Annukka Mikonranta

varhaiskasvatuksen opettaja, Vantaa

