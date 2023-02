Meille jo kovia kokeneille sydänperheille tarjotaan lisätaakkaa matkustamisesta vain, koska terveydenhuollossa on hukattu johtajuus.

Perheessämme on kahdeksanvuotias ihana tytär. Häntä ei olisi ilman suomalaista huippusydänkirurgiaa ja korkeatasoista teho- ja osastohoitajien kaartia Uudessa lastensairaalassa. Lapsemme on näinä vuosina leikattu neljästi. Lähtö sairaalaan on joka kerta tullut yllätyksenä ja myllännyt arkemme sekaisin, sillä hoitoon on lähdetty ilman varoitusaikaa satojen kilometrien päähän Helsinkiin. Huoli, pelko ja ahdistus kumppaneina. Ajatus siitä, että jatkossa lennähtäisimme hoitoon Tukholmaan tai Kööpenhaminaan hoitojonojen vuoksi, on sanoinkuvaamattoman ahdistava.

Meille jo kovia kokeneille sydänperheille tarjotaan lisätaakkaa matkustamisesta vain, koska terveydenhuollossa on hukattu johtajuus ja ne arvot, joille suomalainen terveydenhuolto on rakennettu. Millä muulla alalla päästetään erityisosaajia, kuten tehohoitajia, lähtemään noin vain?

Tämä ei voi olla vain työsuhde- tai palkka-asia. Kyse on yhteiskunnan syvimmistä arvoista ja siitä, mihin asioihin oikeasti käytämme rahaa ja aikaa Suomessa. Kuka on valmis ottamaan arvojohtajuuden?

Suomessa on vuosikymmeniä rakennettu huippuosaamista, ja nyt sitä murennetaan sisältä käsin. Ei voi myöskään olla taloudellisesti edullisempaa kiikuttaa ihmisiä hoitoon ulkomaille, inhimillisestä laskusta puhumattakaan. Arkkiatri Arvo Ylppö kääntynee haudassaan, ja syystä.

Sydänlapsen leijonaemo

Julkaisimme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

