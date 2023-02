Päivystysten ruuhkiin on olemassa ratkaisu

Suuri osa päivystyksen potilaista on sellaisia, joiden asiat voitaisiin hoitaa seuraavana arkipäivänä terveyskeskuksessa.

Lääkäreiden haluttomuus päivystää sairaaloissa on paheneva ongelma (MTV uutiset 7.2.). Uutisen mukaan päivystysvuoroihin tarvitaan enemmän lääkäreitä kuin aikaisemmin, mutta esimerkiksi virkalääkäreiltä ei edellytetä nykyään juuri missään päivystystyötä kuten menneinä vuosikymmeninä.

Valtioneuvoston asetuksessa kiireellisen hoidon perusteista todetaan, että potilas on otettava hoidettavaksi päivystysyksikössä, jos hänen terveydentilansa ja toimintakykynsä sekä sairauden tai vamman ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen hoitoa ei voi kiireellisyyden vuoksi siirtää seuraavaan päivään tai viikonlopun yli tai jos kiireellisen hoidon toteutuminen muualla on epävarmaa.

Olen itse työskennellyt useissa eri päivystyspisteissä eri puolella Suomea, eikä missään näistä ole noudatettu valtioneuvoston asetusta. Hyvin suuri osa päivystyksen potilaista on sellaisia, joiden asiat voitaisiin hoitaa seuraavana arkipäivänä terveyskeskuksessa.

Syy tähän on nähdäkseni kaksiosainen. Perusterveydenhuollon tavanomaiseen päivystykseen ei välttämättä mahdu tai saa aikoja. Toisaalta taas osa ihmisistä on saattanut oppia, että sairaalapäivystyksessä kuitenkin aina saa hoitoa. Moni ei ole edes yrittänyt ottaa yhteyttä terveysasemaansa – tai on ottanut, mutta ei ole ollut tyytyväinen tarjotun hoidon nopeuteen (esimerkiksi vastaanotto olisi ollut muutaman päivän kuluttua).

Päivystysten ruuhkautuminen voitaisiin helposti ratkaista niin, ettei päivystäviä ammattilaisia tarvitsisi enempää vaan jopa vähemmän kuin aikaisemmin. Edellytyksenä kuitenkin olisi, että molemmat edellä mainitsemani ongelmakohdat korjattaisiin yhtä aikaa. Uusilla hyvinvointialueilla olisi tähän nyt hyvä mahdollisuus. Huoli rahan riittävyydestä ei voi olla este, koska hoito sairaalapäivystyksessä on kuitenkin aina kalliimpaa kuin hoito perusterveydenhuollossa.

Juhana Seppänen

lääkäri, Helsinki

