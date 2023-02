Meidän tulisi suunnata osaamista ja resursseja siihen, miten päihdehaittoja voidaan vähentää ja tarttua etenkin ongelmakäyttöä aiheuttaviin syihin.

Nuoria koskettava päihdeuutisointi on synkkää: Suomi on Euroopan unionin kärkimaa alle 25-vuotiaiden nuorten huumekuolemien määrässä. Joukossa on myös alaikäisiä. Mitä voimme asialle tehdä?

Päihteet näkyvät nuorten elämässä eri tasoilla: nuoruuteen kuuluvina kokeiluina, yksittäisinä ylilyönteinä, mutta myös vakavampana rikoksilla ja päihteillä oireiluna. Erityisesti vakavammin oireilevat nuoret kaipaavat kipeästi kokonaisvaltaista tukea arkeen, paljon muutakin kuin vain päihteisiin liittyvää interventiota.

Osa asiakasnuoristamme on kohdannut traumatisoivia tapahtumia, ja päihteet ovat monelle keino säädellä omia tunteitaan. Luopuminen siitä voi pelottaa. Monella on myös voimakasta viranomaisvastaisuutta ja epäluuloa yhteiskunnan tarjoamia palveluja kohtaan.

Nuori tarvitsee rinnalla kulkijaa ja uskon luojaa siihen, että päihteetön elämä on mahdollista ja että takaiskujen ja ahdistuksen kohtaamiseen on muitakin keinoja. Parhaimmillaan nuori saadaan luottamaan siihen, että yhteiskunnan palvelut ovat myös häntä varten.

Päihdesairaus on varsin kompleksinen myös aikuisilla. Nuorten kohdalla tarvitaan erityisen paljon joustavuutta. On kohtuutonta odottaa, että päihdeongelmainen nuori osallistuu tiettyyn kellonaikaan päihteettömyyttä tukevaan toimintaan – ja jos juuri silloin sattuu olemaan huono päivä, mahdollisuus menee ohi tai seuraavaa tilaisuutta joutuu odottamaan liian kauan. Nuoren aikakokemus on erilainen kuin aikuisilla, ja siksi nopea reagoiminen on erityisen tärkeää.

Käymmekö tarpeeksi nuorten kanssa keskustelua siitä, miksi päihteitä käytetään? Onko täydellisen päihteettömyyden vaatimus aina perusteltua? Nuoret, jotka eivät vielä syystä tai toisesta ole valmiita lopettamaan mutta haluaisivat vähentää käyttöä, jäävät helposti ilman tukea. Tämä on aina suuri riski kierteen syvenemiselle.

Ilmiö on monisyinen, ja maa on täynnä huikeita ammattilaisia, jotka tämänkin teeman ympärillä yrittävät parhaansa. Ammattilaisten rinnalla voitaisiin hyödyntää nykyistä laajemmin kokemusasiantuntijoiden osaamista. Koulutetut kokemusasiantuntijat voivat toimia vertaisuutta ja turvallista aikuisuutta yhdistävässä roolissa nuorten arjessa. Kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten yhteistyöllä voidaan nopeuttaa luottamuksellisen kontaktin luomista nuoriin ja näin edistää rikos- ja päihdekierteistä irrottautumista.

Tämän lisäksi tarvitsemme sekä palvelurakenteen että sen taustalla olevien ajattelutapojen muutosta.

Nuoret käyttävät päihteitä. Sen kieltämisen sijaan meidän tulisi suunnata osaamista ja resursseja siihen, miten haittoja voidaan vähentää ja tarttua etenkin ongelmakäyttöä aiheuttaviin syihin. Tässä puolestaan olennaista on ymmärtää, mitä nuoruus on ja miten nuoren ihmisen todellisuus toimii.

Heikki Turkka

nuorten rikos- ja konfliktityön tiimipäällikkö

Aseman Lapset ry

