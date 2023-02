Leikkauslistalle on joutunut koko joukko tärkeitä tutkimusyksikköjä ja oppiaineita, kuten Seilin tutkimuskeskus, klassiset kielet ja etnologian oppiaine.

Turun yliopisto nauttii kansainvälisesti mainetta vanhana sivistysyliopistona, jonka kivijalkaan on taottu monialaisen kulttuurintutkimuksen perinteet. Nyt sitä uhkaa modernisaation aalto aivan kuin vanhoja rakennuksiakin.

Turun yliopiston hallituksen talousohjelman leikkauslistalle on joutunut koko joukko tärkeitä tutkimusyksikköjä ja oppiaineita, kuten Seilin tutkimuskeskus, klassiset kielet ja etnologian oppiaine. Kaikilla näillä on paikkansa Suomen sivistyksen, tutkimuksen ja koulutuksen lisäämisessä ja osalla on merkitystä ympäristönsuojelun ja kulttuurien ymmärtämisen kannalta. Etnologian oppiaineen lakkauttaminen rapauttaisi monitieteisyyttä, ja suunnitelma on saanut kritiikkiä ulkomaillakin. Eikö tälle Turun taudille olisi aika pistää stoppi?

Yliopiston tiedotustilaisuudessa säästötoimia seliteltiin ”luonnollisena poistumana”. Mistä lähtien eläköitymisen luonnollinen seuraus on ollut oppiaineen lakkauttaminen?

Nyt esillä on ollut suunnitelma etnologian ja folkloristiikan yhdistämisestä. Tämä ei olisi ongelmatonta, sillä ne ovat erilaisia oppiaineita. Folkloristiikka tutkii suullista kulttuuria ja kerrontaa. Sukulaistieteetkin vaativat silti omaa erikoistumistaan. Etnologian opintoja arvostetaan museoissa, ja oppiaine on tehnyt paljon yhteistyöprojekteja museoiden kanssa. Yhteistyöhankkeista voidaan mainita ainakin Sarka-museon kanssa toteutettu maaseudun nykydokumentointihanke.

Etnologia tutkii ajankohtaisia aiheita: miten paikallisyhteisöt vastaavat ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin, evakkojen muistoja, poikkeusaikoja, eläinten, luonnon ja ihmisten vuorovaikutusta. Sen lakkauttaminen ei siis ole kestävää kehitystä. Oppiaineessa opiskelijoilla on myös vapaus tutkia juuri omia mielenkiinnon kohteitaan.

” Olemme vaarassa kadottaa yhteyden muistoihin.

Etnologian nykyisen professorin virkakaudella huomiota ovat saaneet muun muassa saamelaisten ja muiden alkuperäiskansojen kulttuurit. Uuden saamelaislain herättämä keskustelu osoittaa, että saamelaiskulttuurien ymmärtämiselle on tarvetta yhteiskunnassamme. Mikäli nyt lakkautetaan oppiaine, jolla on erityiset valmiudet juuri tätä varten, voidaan ihmetellä, minkälaisen viestin se lähettää.

Oppiaineella on muutenkin tarjottavaa erilaisten kulttuurien ymmärtämiseen, sillä esimerkiksi turvapaikanhakuprosesseissa ei osata välttämättä tunnistaa hakijoiden avuntarvetta, koska heidän lähtökulttuurinsa on niin erilainen kuin Suomessa. Onkin kuvaava ilmaisu, että oppiaineessa liikutaan rajapinnoilla. Ylirajaiselle kulttuurintutkimukselle tulee olemaan tarvetta nykymaailman tilanteessa, kun ihmisten liikkuvuus maasta toiseen lisääntyy.

Ilman kielten ja kulttuurin opetusta ja tutkimusta olemme vaarassa kadottaa yhteyden muistoihin ja kirjoittamattomaan tietoon ja vaipua sadan vuoden unohduksen sumuun. Onko Turun yliopisto enää vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle?

Helena Anttila

Lieto

Ari Peippo

Turku

