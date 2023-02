Vauvaperheille on tarjolla apua

Vauvan itkuisuuteen tai unipulmiin on tarjolla matalan kynnyksen maksutonta apua.

Nimimerkki Äiti (HS Mielipide 10.2.) nosti esiin tärkeän asian: mistä vanhemmat saavat apua vauvan jatkuvaan itkuun? Vauvan itku on raastavaa kuulla. Siitä voi seurata keinottomuutta, joka voi johtaa yrityksiin saada vauva rauhoittumaan vauvalle haitallisilla tavoilla. Perheet tarvitsevat omaan tilanteeseen sopivaa apua eikä siitä tulisi joutua etsimään uupuneena.

Perheille on tarjolla matalan kynnyksen maksutonta apua. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten Baby Blues -työntekijät ympäri Suomea auttavat puhelimitse ja tapaamisilla toimitiloissaan tai kotikäynnein. Usein huolena on vauvan itkuisuus tai unipulmat sekä vanhemman jaksaminen. Kokeneen ammattilaisen tuki on koettu korvaamattoman tärkeäksi avuksi ja usein pulmat ratkeavat ja tilanne helpottaa. Tarvittaessa etsitään perheelle vankempaa tukea esimerkiksi päiväryhmästä tai ensikodista.

Arkisin apua saa nopeasti vauvaperhe-chatistä, jossa vastaamassa ovat vauvatyön ammattilaiset jäsenyhdistyksistämme. Lisäksi monipuolista tietoa odotus- ja vauva-ajasta löytyy sivustolta vauvaperhe.fi. Sieltä löytyvät myös chat ja Baby Blues -työntekijöiden yhteystiedot.

Hakemalla apua vanhempi auttaa sekä itsekään että vauvaa. Yksin ei tarvitse pärjätä.

Hanna Sellergren

kehittämispäällikkö, Ensi- ja turvakotien liitto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.