Lääkärit Jessica Löf, Kaisla Mannerla ja Maria Valjus kirjoittavat (HS Mielipide 12.2.), että saattohoitolaki on saatava ennen eutanasialakia. Perusteluna tälle he esittävät, että eutanasian tarvetta ei voi arvioida ennen kuin kuolevan ihmisen perusoikeudet on tasavertaisesti turvattu. Tällä he tarkoittavat mahdollisuutta riittävään oirehoitoon ja psykososiaaliseen tukeen.

Kirjoittajien näkemys on sama, jota toistetaan aina kun eutanasialain tuloa halutaan lykätä. Ongelmana on vain se, että milloin ajatellaan saattohoidon olevan riittävää? Mitä kriteereitä sen toteutuksen tulee täyttää, jotta saattohoidon voitaisiin sanoa olevan kunnossa?

Kun eduskunta torjui kansalaisaloitteen eutanasialaista, se asetti työryhmän, joka kolmen vuoden ajan mietti saattohoidon kehittämistä ja eutanasialain edellytyksiä. Ryhmä sai aikaan ehdotuksen, jonka mukaan tulee tehdä muutoksia potilaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin (785/1992, potilaslaki), terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja sairausvakuutuslakiin (1224/2004). Mitä tapahtui? Lakeja ei vuosien aikana olla saatu eteenpäin. Saattohoitoa kuntoon laittavat tahot puhuvat paljon ihmisen oikeudesta hyvään saattohoitoon, mutta tekoja on paljon vähemmän.

Sama työryhmä pohti eutanasian mahdollisuutta ja teki ehdotukset lainsäädännöksi, mutta ei lopulta päässyt yksimielisyyteen siitä, mikä malli olisi oikea ja sopivin.

Niissä maissa, joissa kuolinapu joko eutanasian tai lääkkeellisesti avustetun kuoleman muodossa on mahdollinen, on samanaikaisesti lisätty saattohoidon ja palliatiivisen hoidon resursseja. Englannissa, jossa eutanasia ei ole mahdollinen, on kipulääkäreiden yhdistyksen puheenjohtaja todennut julkisuudessa, että tuhannet englantilaiset potilaat jäävät vaille riittävää kärsimyksen lievitystä, vaikka heille on tarjottu parasta mahdollista saattohoitoa.

Tulee lopettaa kiistely siitä pitäisikö kehittää saattohoitoa vai laatia kuolinavun mahdollistava laki. Kumpaakin tulee tehdä rinnakkain. Suuri osa saa apua kuollessaan hyvästä saattohoidosta, mutta aina on osa ihmisiä, joille sekään ei riitä. Kanadassakin enemmän kuin neljä viidestä kuolinapua saaneista potilaista oli saanut palliatiivista/saattohoitoa ennen päätymistään ratkaisuun kuolinavun pyytämisestä.

Laaditaan siis lait saattohoidon ja kuolinavun mahdollistamiseksi.

Juha Hänninen

palliatiivinen lääkäri

puheenjohtaja

Oikeus arvokkaaseen kuolemaan ry

