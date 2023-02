Suomi on ottanut sotaa pakenevat ukrainalaiset vastaan arvokkaasti ja avoimin ovin. Monista muista maista tulevilla näin ei ole.

Haluan puhua Suomesta – maasta, joka opetti minulle elämää, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa. Maasta, josta olen ylpeä ja jonka lippua rakastan enemmän kuin syntymämaani Iranin lippua. Olen erittäin iloinen siitä, että olen saanut asua tässä maassa ja että lapseni saivat onnen syntyä ja elää täällä. Olen asunut Suomessa kaksikymmentä vuotta ja sinä aikana olen oppinut ja nähnyt monia asioita, tavannut ihmisiä ympäri maailman, monista kulttuureista ja taustoista.

Kaikella kunnioituksella Suomen maata kohtaan, olen viime aikoina tuntenut surua Suomesta. Ukrainan sodan alettua olen alkanut tuntea epätasa-arvoa tässä maassa. Suomi on ottanut sotaa pakenevat ukrainalaiset vastaan arvokkaasti ja avoimin ovin; tarjonnut heille kaikki palvelut ja antanut heille heti myönteisen oleskeluluvan. Monista muista maista tulevilla ulkomaalaisilla on täsmälleen sama tilanne: he pakenevat sotaa ja tarvitsevat suojelua. Silti osa heistä joutuu odottamaan päätöstä oleskeluluvasta vuosia epätietoisuudessa. Tämä tarkoittaa eriarvoisuutta.

Aina kun laitan television päälle, ensimmäinen ja tärkein uutinen koskee Ukrainan tilannetta. Muissa maissa, esimerkiksi Iranissa, on samanlainen tilanne, ehkä pahempi. Siellä ei ole sotaa, mutta satoja 6–40-vuotiaita ihmisiä tapetaan ja teloitetaan joka päivä mielenosoitusten takia. Tästä tilanteesta ei puhuta Suomen uutisissa mitään, vaikka sitä on toivottu ja pyydetty. Tämä tarkoittaa eriarvoisuutta.

Ymmärrän ja rakastan ukrainalaisia, ja tiedän miltä heiltä tuntuu. Puhun vain Suomelle ja niille, jotka tekevät päätöksiä. Suurin osa Suomeen tulevista ulkomaalaisista on paennut sotaa ja eriarvoisuutta ja heillä on samanlaisia tunteita ja tarpeita kuin ukrainalaisilla.

Toivon, että Suomen päättäjät ajattelevat hieman enemmän näitä eriarvoisia päätöksiä, jos he todella välittävät ihmisten tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Monet näistä päätöksistä loukkaavat ihmisten tunteita. Päättäjät, tehkää minut taas ylpeäksi Suomesta!

Kajal Panahi

Helsinki

