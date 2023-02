Pieni kyläkoulumme on keskeinen osa yhteisöä

Olen seurannut uutisointia ja keskustelua Kalasataman koulun ajatuksesta kutsua vanhempia auttamaan välituntien valvonnassa. Mielipidekirjoituksessaan (HS 8.2.) Rauno Haapaniemi nosti esiin yhteisöllisyyden hapertumisen ja kyseenalaisti koulun ja kodin kasvatusvastuiden erittelyn mielekkyyden. Olen Haapaniemen kanssa samaa mieltä, ja haluan kertoa elävän esimerkin siitä, kuinka kokonainen yhteisö voi seistä oman koulun takana.

Täällä Iitissä, Vuolenkosken kylässä meillä on satavuotias 38 oppilaan kyläkoulu. Koulumme säilyminen viidensadan asukkaan kylässä ei ole mikään onnenkantamoinen, vaan kyläyhteisö yhdistyksineen on ponnistellut määrätietoisesti jo vuosikausia kylän palveluiden kehittämiseksi ja uusien asukkaiden houkuttelemiseksi kylälle.

Työ on tuottanut tulosta. Viime vuosina on rakennettu muun muassa osin kylän itsensä rahoittamat kyläkeskus kauppoineen, sekä liikuntahalli koulun pihapiiriin. Koulu on kasvanut kaksiopettajaisesta kolmiopettajaiseksi, ja kasvuennusteet ovat niin lupaavia, että seuraavaksi kunta rakentaa koulun yhteyteen uuden päiväkodin.

Pitkälti vapaaehtoisvoimin pyörivät myös kylän koululaisten monet harrastukset: voimisteluryhmät, sähly, nuokku, vpk ja moni muu. Meillä ei valitella palveluiden tai harrastusten puutetta, vaan tartutaan itse toimeen.

Oli kyse sitten suuresta tai pienestä koulusta maalla taikka kaupungissa, koulu kutoo alueensa ihmiset yhteen suoraan tai välillisesti laajemmin kuin mikään muu taho. Koulu on tilaisuus luoda yhteenkuuluvuutta myös laajemmassa mittakaavassa. Siksi mielestäni Kalasataman koulun ajatus vapaaehtoisten vanhempien osallistamisesta välituntivalvontaan on mainio.

Kortensa voi toki kantaa kekoon koululaisten arjen parantamiseksi myös vapaa-ajalla yhdistämällä voimia ja luomalla edellytyksiä harrastuksille ja yhdessä tekemiselle. Meillä Vuolenkoskella koulu, harrastukset ja laajentuneet palvelut ovat kylälle selkeä vetovoimatekijä, ja siten koululaisten eteen tehtävä työ hyödyttää koko kyläyhteisöä.

Paula Seppä

kahden kyläkoululaisen äiti, Iitti

