Yksittäinen työntekijä on neuvotteluissa täysin epätasa-arvoisessa asemassa työnantajaan nähden.

Suomen Yrittäjien Petri Salminen ja Mikael Pentikäinen kirjoittivat (HS Vieraskynä 13.2.), että työmarkkinoiden pitäisi selvästi irtautua keskitetystä sopimisesta. Heidän keskeinen väitteensä oli, että nykyinen järjestelmä vähentää joustavuutta ja heikentää tuottavuutta.

Keskitetty sopiminen turvaa työntekijöiden aseman ja hyvinvoinnin. Yksittäinen työntekijä on neuvotteluissa täysin epätasa-arvoisessa asemassa työnantajaan nähden, varsinkin aloilla, joilla työntekijöistä on paljon tarjontaa. Jos työntekijät eivät olisi järjestäytyneet liitoiksi, työnantajat pääsisivät pääosin sanelemaan ehdot. Jos haluaa esimerkin siitä, miltä työntekijän tilanne näyttää Salmisen ja Pentikäisen ehdottamassa mallissa, voi vilkaista Yhdysvaltoihin.

Mikäänhän ei nytkään estä kannustamasta työntekijöitä parempaan tuottavuuteen paikallisella sopimisella eli sopimalla parempia työehtoja ja palkkoja niille, jotka suoriutuvat työssään hyvin. Tämä on tavallista varsinkin asiantuntijatyössä, mutta yhtä hyvin sitä voisi harjoittaa muuallakin, jos työnantaja näin haluaisi. Mielestäni olisikin reilua puhua asioista rehellisesti ja kiertelemättä. Kun työnantajapuoli ehdottaa siirtymistä keskitetystä sopimisesta paikalliseen sopimiseen, se tosiasiassa haluaa heikentää työntekijöiden palkkausta ja ehtoja saadakseen enemmän voittoa.

Tuottavuus ei ole ainoa arvo, jota Suomessa on haluttu vaalia. Tärkeinä on pidetty myös ihmisten hyvinvointia ja jaksamista. Työntekijöiden oikeuksista kiinni pitäminen tuo vakautta niin yksittäisten ihmisten elämiin kuin yhteiskuntaan laajemminkin. Kun ihmiset voivat luottaa elämäntilanteensa ja taloutensa pysyvyyteen, he ovat onnellisempia, voivat paremmin ja tuottavat yhteiskuntaan enemmän lisäarvoa kuin viimeisilleen venytetyt, minimipalkalla kituuttelevat työmuurahaiset.

Lauri Westerlund

pastori, Lahti

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.