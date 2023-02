Yhteiskunnan tarjoamat palvelut poikkeavat toisistaan suuresti riippuen siitä, mikä on turvaa hakevan lähtömaa ja hakeeko hän tilapäistä suojelua vai turvapaikkaa.

Jaan Kajal Panahin (HS Mielipide 14.2.) esille tuoman huolen ja havainnot liittyen Suomesta kansainvälistä turvaa hakevien eriarvoiseen asemaan.

On hienoa, että Suomesta turvaa hakevien prosessi on Ukrainassa käytävän sodan myötä löytänyt myös jouhevampia muotoja, mutta tilanne on samalla johtanut siihen, että riippuen turvaa hakevan lähtömaasta ja siitä hakeeko hän tilapäistä suojelua vai turvapaikkaa, yhteiskunnan tarjoamat palvelut ja mahdollisuudet poikkeavat toisistaan suuresti.

Ukrainasta sotaa pakenevalla henkilöllä on mahdollisuus hakea Suomesta tilapäistä suojelua, joka myönnetään hakemuksen jättämisen jälkeen noin viikossa, lupien ollessa voimassa tällä hetkellä 4.3.2024 saakka. Tilapäisellä suojelulla oleskeleva saa henkilötunnuksen sekä hakemuksen jättämisestä alkaen välittömästi voimaan astuvan oikeuden rajoittamattomaan työntekoon. Prosessiin ei tavallisesti liity erillisiä puhutteluja.

Tilapäistä suojelua saava voi hakea vastaanottorahaa sekä työvoimapalveluihin osallistumisen kautta mahdollisesti saatavaa Keha-korvausta. Viimeistään asuttuaan Suomessa vuoden, voi tilapäisen suojelun asiakas hakea kotikuntaa sekä siirtyä Kelan palveluiden piiriin. Jos tilapäistä suojelua saavalla on Ukrainan passi, hänellä on oikeus matkustaa ilmaiseksi VR:n junissa, aikaisemmin myös useiden kaupunkien lähiliikenteessä.

” Myös kolmannen sektorin tulisi kiinnittää huomiota käytäntöihinsä.

Turvapaikkaa hakevan päätös pitäisi virallisesti valmistua kuuden kuukauden sisällä. Käytännössä prosessi saattaa kestää useita vuosia kielteiseen päätökseen tavallisesti tehtävien valitusten myötä. Prosessiin sisältyy puhutteluja, joissa selvitetään turvapaikanhakijan perusteita kansainväliseen suojeluun.

Turvapaikanhakijalla ei ole oikeutta tehdä Suomessa palkkatyötä ainakaan 3–6 kuukauden sisällä hakemuksen jättämisestä, eikä hän tämänkään jälkeen ole oikeutettu te-toimiston palveluihin. Turvapaikanhakija ei saa henkilötunnusta, jollaista tarvitaan esimerkiksi pankkitilin avaamiseen. Turvapaikanhakijalla on oikeus hakea vastaanottorahaa, jonka lisänä ei makseta esimerkiksi mahdollisia asumiskuluja.

Eri statuksilla Suomesta turvaa hakevien oikeudet ja palvelut ovat näkyneet myös kolmannen sektorin tarjoamissa palveluissa, esimerkiksi kansalaisuuden perusteella tarjottavien ilmaisten museolippujen tai bussikorttien muodossa.

Eri statuksilla turvaa hakevien oikeuksia koskevat julkisen hallinnon säädökset tulisi mielestäni muuttaa yhteneväisemmiksi. Toivoisin, että myös kolmannen sektorin toimijat kiinnittäisivät huomiota käytäntöihinsä, eikä esimerkiksi ilmaisia pääsylippuja tai taide-elämyksiä tarjottaisi jatkossa kansalaisuuden perusteella, vaan vaikkapa asiakaskortilla, jollaisen jokainen vastaanottopalveluiden piirissä oleva kansainvälistä turvaa hakeva on saanut siitä yksiköstä, johon hän on palveluita saadakseen rekisteröitynyt.

Emmi Sirola

vastaanottopalveluissa työskentelevä sosiaaliohjaaja

Tampere

