Helsingin kaupungin asuntojen perheasuntoja tietyillä alueilla tulisi myydä omistusasunnoiksi.

Koulujen ja asuinalueiden eriytymisestä on puhuttu viime aikoina paljon. Ratkaisuksi on esitetty niin S2-opetuksen lisäämistä, musiikkiluokkien lakkauttamista kuin kaavoitustakin. Pohjimmiltaan kyse on kaavoituksen ongelmasta siinä mielessä, että Helsingin kaupungin vuokra-asuntoja ei ole tasaisesti ympäri kaupunkia, vaan tietyissä kaupunginosissa on kaupungin vuokra-asuntokorttelien tihentymiä, toisista ne puuttuvat kokonaan.

Kaavoituksella segregaation torjunta on hidasta, sillä uusien talojen rakentaminen kestää aikansa ja jokaisen talon alta kaadetaan aina vain lisää lähiluontoa, jota Helsingissä alkaa olla jo liian vähän. Siksi ehdotankin käänteistä ratkaisua.

Helsingin kaupungin asuntojen (Heka) perheasuntoja tietyillä alueilla tulisi myydä omistusasunnoiksi. Näin oppilasaines muuttuisi monimuotoisemmaksi, eikä syntyisi luokkia, joissa vain yhden oppilaan äidinkieli on suomi. Tällä hetkellä Heka haluaa pitää kiinni siitä, että he omistavat aina kokonaisia taloja yksittäisten asuntojen sijaan. Ymmärrän politiikan siinä mielessä, että näin kiinteistöjen huolenpito on kustannustehokkaampaa, mutta tämä linjaus vain lisää kaupunginosien eriytymistä. Lasten tasa-arvoisen tulevaisuuden tulisi mennä eurojen edelle.

Kun Heka myisi perheasuntoja ongelma-alueilta, voisi se puolestaan ostaa perheasuntoja sieltä, missä kaupungin omistamia asuntoja ei tällä hetkellä ole ollenkaan. Hekan Kohteet kartalla -palvelusta voi käydä katsomassa, mitkä kyseiset asuinalueet voisivat olla.

Hannele Tavi

Helsinki

