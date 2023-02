Kaikki mahdolliset resurssit pitäisi suunnata siihen, että opettajat voivat opettaa ja oppilaat opiskella rauhassa.

Professori Kalle Juuti otti kantaa suomalaisen koulun tilanteeseen (HS Vieraskynä 15.2.). Hän totesi, että perusasiat ovat koulussa tärkeitä, mutta tavoitteiden pitää olla kunnianhimoisempia.

Tämä pitää varmasti paikkansa, mutta juuri perusasioiden oppimisessa ja opetuksessa on nyt juuri suuria ongelmia. Samassa lehdessä oli taas kerran huolestuttavia uutisia opettajien kohtaamasta väkivallasta peruskoulussa. Oppimisympäristö on niin levoton, että alkeiden (lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen oppiminen) jää heikoksi. Tästä on myös hälyttävää tilastotietoa.

Kaikki mahdolliset resurssit pitäisi suunnata siihen, että opettajat voivat opettaa ja oppilaat opiskella rauhassa. Sen jälkeen nuorilla on kaikki mahdollisuudet kehittyä ”vastuukykyisiksi ja uutta luoviksi yhteiskunnan jäseniksi”.

Laholle perustalle ei voi kestävästi rakentaa.

Paula Haavisto

opettaja, eläkeläinen, Vantaa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.