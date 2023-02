Vero tulisi periä vasta mökin myynnin yhteydessä.

Lapsuuteni mökistä saa nauttia jo kuudes sukupolvi, ja itselläni on oma mökki, jossa jo neljäs sukupolvi viihtyy. Mökkiäni on rakennettu, laajennettu ja remontoitu paikallisin voimin ja paikallisesti hankituilla materiaaleilla neljänkymmenen vuoden ajan.

Uskon, että maaseudulla asuvat ovat hyötyneet paljon meistä mökkeilijöistä taloudellisesti, ja he elävät osittain siksi parempaa elämää. Moni kunta saa huomattavat verotulot mökkien kiinteistöverosta. Itse maksan yli sata euroa kuukaudessa siitä, että minulla on mökki.

Kun moni sukupolvi on luonut muistoja samassa paikassa, mökin tunnearvo on jopa korvaamaton. Suvun perheet toivoisivat voivansa jatkaa oleskelua mökillä. Nykyisen perintöveron takia se saattaa olla mahdotonta, ja kesäpaikan myynti on ainoa vaihtoehto. Meillä mökkiläisillä on iso merkitys koko maan talouden kannalta.

Mökkeilyn kautta saamme myös vahvemman yhteyden luontoon ja opimme arvostamaan vihreitä arvoja yhä vahvemmin. Kuvitelkaa, miltä maaseutu näyttäisi ilman mökkejä ja saunoja.

Naapurini käy 3–4 kertaa vuodessa ulkomailla. Tällä ei ole myönteistä vaikutusta maamme talouteen. Miksi jokaista sukupolvea, joka omistaa mökin, rangaistaan perintöverolla, vaikka he ylläpitävät merkittävää osaa maamme taloudesta?

Ralf Nikander

Helsinki

