Työnantaja ja työntekijä eivät ole toistensa vihollisia.

Lauri Westerlund hahmottaa paikallisen sopimisen haluna alentaa työntekijöiden palkkoja ja lisätä yrityksen voittoa (HS Mielipide 15.2).

Työnantaja ja työntekijä eivät ole toistensa vihollisia. Työsuhde on yhteistyösuhde. Valtaosa työllistävistä yrityksistä on hyvin pieniä, ja niissä yrittäjä tekee samaa työtä kuin työntekijät. Luottamus osapuolten välillä on tutkitusti hyvä.

On erikoinen ajatus, että yhteistyösuhteessa toinen osapuoli pyrkisi vain heikentämään toisen asemaa. Niin ei voi tehdä menestyvää yritystoimintaa. Kumpikin osapuoli hyötyy siitä, että yritys pärjää.

Paikallisen sopimisen lähtökohtana ei ole työsuhteen ehtojen heikentäminen, vaan niiden sovittaminen kokonaisuutena kulloinkin vallitsevaan tilanteeseen. Se säilyttää työpaikkoja, parantaa työllisyyttä ja luo työsuhteisiin vakautta.

Sopiminen olisi vapaaehtoista niin työntekijöille kuin työnantajallekin. Paikallista sopimista ei tehtäisi jokaisen työntekijän kanssa erikseen, vaan sopimusosapuolet olisivat työnantaja ja koko henkilöstö, henkilöstöryhmä tai henkilöstön valitsema edustaja.

Työntekijöiden turva rakentuisi oikeuteen vedota työehtosopimukseen, oikeuteen irtaantua tehdystä sopimuksesta ja mahdollisuuteen kääntyä ammattiliiton puoleen tuen saamiseksi. Turvana olisi myös kattava työlainsäädäntö. Paikallinen sopiminen ei voisi olla sanelua, vaan se pohjaisi yhteiseen näkemykseen siitä, millä tavoin yritys voi menestyä.

Paikallisen sopimisen lisääminen antaisi valtaa niille, jotka työtä tekevät.

Janne Makkula

johtaja, Suomen Yrittäjät

