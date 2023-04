Jopa 750 000 suomalaista ei ymmärrä riittävän hyvin yleiskieltä. Yhteiskunnassa käytettävää kieltä on tarpeen mukaan selkeytettävä.

Selkokielen eli helpotetun suomen ja ruotsin kielen tarve kasvaa räjähdysmäisesti. Jopa 750 000 suomalaista ei ymmärrä riittävän hyvin yleiskieltä. Syynä voi olla esimerkiksi muistisairaus, kehitysvamma tai maahanmuuttotausta, mutta kenen tahansa kyky ymmärtää kieltä voi hetkellisesti heiketä vaikkapa onnettomuuden takia.

Ongelmat kärjistyvät, kun viestitään mutkikkaista asioista. Kansalaiset eivät aina ymmärrä viranomaisten kriisiviestintää, kuten koronavirusaikana on nähty. Tilanne ei korjaudu vain yksilöiden kielitaitoa vahvistamalla. Yhteiskunnassa eri yhteyksissä käytettävää kieltä on tarpeen mukaan yksinkertaistettava ja selkeytettävä.

Toisin kuin esimerkiksi Saksassa, Suomen laki ei toistaiseksi velvoita viranomaista käyttämään selkokieltä. Hallintolain edellyttämän selkeän ja ymmärrettävän kielen on tulkittu tarkoittavan yleiskieltä. Se ei kuitenkaan riitä sadoilletuhansille suomalaisille.

Tilanteeseen on herätty, ja monet viranomaiset, järjestöt ja yritykset ovat ottaneet selkokielen käyttöön vapaaehtoisesti. Suomessa on edistyksellisiä esimerkkejä: Satakunnan sairaanhoitopiirin potilasviestintä on selkokielistä, ja Savonia-ammattikorkeakoulussa selkokielen opiskelu kuuluu kaikkiin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkintoihin.

Selkokieltä tarvitaan esimerkiksi siksi, että suomea tai ruotsia keskimääräistä heikommin osaava henkilö pystyy tekemään työtä, osaa tulla oikein valmistautuneena laboratoriotutkimukseen ja ymmärtää olevansa äänioikeutettu. Kansalliskielistrategia ja avoimen hallinnon toimintaohjelma painottavat selkokielen käytön lisäämistä. Selkokielen toimenpideohjelman kärkenä on saada selkokieli lakiin ja velvoittavaksi viranomaisille. Tähän on poliittista tahtoa yli puoluerajojen.

Näyttää todennäköiseltä, että selkokielen käytöstä säädetään lähitulevaisuudessa myös Suomen laissa. Silloin tarvitaan asiantuntijoita, jotka voivat kouluttaa viranomaisia selkokielen käyttöön. Selkokielen asiantuntijoiden koulutus on nyt riittämätöntä. Yliopistoissa ei toistaiseksi ole yhtään selkokielen opetus- tai tutkimustehtävää. Ensimmäinen selkokielen opintokokonaisuus käynnistyy ensi syksynä Helsingin yliopistossa.

Selkokielen koulutuksen edistäminen vaatii eri toimijoiden yhteistyötä. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat jo käynnistäneet opetuskokeiluja yhteistyössä Selkokeskuksen kanssa. Säätiöt ovat olleet avainasemassa rahoittaessaan ensimmäisiä tutkimushankkeita. Uuden hallituksen on tehtävä osuutensa ja kirjattava selkokielen koulutusvastuun määrittely hallitusohjelmaan.

” Selkokieli vahvistaa demokratiaa.

Selkokielen opetuksen on perustuttava tutkittuun tietoon siitä, millaista on helppo, ymmärrettävä ja saavutettava kieli. Selkokieli ei ole mitä tahansa rentoa kieltä, vaan sen kehittäminen vaatii perustakseen tutkimusta. Selkokielen tutkijat tekevät tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden ja eri maiden tutkijoiden kanssa. Selkokieli on tieteidenvälinen tutkimuskohde, mikä on otettava huomioon myös koulutuksessa. Tutkimus tuo tietoa, joka suoraan parantaa suomalaisten arkea.

Selkokielen opetus ja tutkimus eivät voi odottaa tiederahoituksen yleistä kohentumista. Helsingin yliopisto on reagoinut tilanteeseen käynnistämällä varainhankintakampanjan ensimmäistä selkokielen professuuria varten. Euroopassa on myös esimerkkejä selkokielen tutkimuksen ja kaupallisen toiminnan yhdistämisestä.

Selkeä ja ymmärrettävä kieli on konkreettinen keino lisätä paitsi yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa myös toimintojen sujuvuutta ja taloudellisuutta. Selkokieli lisää kielellistä osallisuutta ja vahvistaa demokratiaa, kun kansalliskielistä tulee selkokielen kautta yhteisiä kieliä myös uusille suomalaisille.

Lähes puoli miljoonaa viranomaista on koulutettava puhumaan ja kirjoittamaan niin, että kaikki suomalaiset ymmärtävät heitä. Kouluttajia on ryhdyttävä kouluttamaan nyt.

Terhi Ainiala ja Ulla Vanhatalo

Ainiala on suomen kielen dosentti ja suomalais-ugrilaisen ja pohjoismaisen osaston johtaja Helsingin yliopistossa. Vanhatalo on yleisen kielitieteen dosentti Helsingin yliopistossa ja työskentelee Koneen Säätiön rahoittamassa Selkokielen ytimessä -hankkeessa.

