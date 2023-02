Vanhemmilla pitää olla turvallinen olo lapsensa lähikoulusta, muuten koulushoppailua ei estä mikään.

Mediassa on taas ollut pinnalla peruskoulujen erot suomea tai ruotsia toisena kielenä opiskelevien (S2) oppilaiden määrässä ja erityisen tuen tarvitsevien (ETT-oppilaiden) määrässä sekä näiden vaikutuksista opetukseen ja oppimisympäristöön. Helsingin kaupunki pyrkii eroon tästä segregaatiosta ja koulushoppailusta lopettamalla painotettua opetusta (HS 15.2.).

Asumme Helsingissä, ja lähistöllä on useita kouluja. Oma lähikoulumme poikkeaa huomattavasti lähiseutujen muista kouluista korkealla S2-oppilaiden (yli 45 prosenttia) sekä ETT-oppilaiden (yli 16 prosenttia) määrällä. Lähialueiden koulujen S2-oppilaiden määrä on 7–20 prosenttia ja ETT-oppilaiden määrä 11–14 prosenttia. On harmillista, että alueella on yksi koulu, joka poikkeaa merkittävästi alueen muista kouluista.

Haluaisimme panna lapsemme lähikouluun. Tässä olisi etuna lyhyt ja turvallinen koulumatka, kaverit lähellä sekä monipuolinen ystäväpiiri. Emme kuitenkaan uskalla tehdä niin.

Pelkäämme, että opettajan aika menee lähinnä niiden oppilaiden opetukseen, joiden kielitaito ei ole riittävällä tasolla, ja näitä oppilaita on todennäköisesti luokalla monta. Tämä aika on pois muiden oppilaiden opetuksesta ja voi aiheuttaa levottomuutta ja lasten motivaation heikkenemistä.

Pelkäämme myös koulun yleistä levottomuutta ja kiusaamista. Joudumme harkitsemaan muuttoa toisen koulupiirin alueelle, sillä lapsemme etu menee meillä yleisen edun edelle. Haluamme mahdollistaa oppimisesta innostuneelle lapsellemme rauhallisen ja turvallisen koulunkäynnin.

Kaupungin askel koulujen tasa-arvoistamiseen painotetun opetuksen lopettamisella on oikeansuuntainen mutta ei riittävä. Jotta me panisimme lapsemme lähikouluun, tarvitaan isompia rakenteellisia muutoksia. Isompien koulupiirien perustaminen ja lasten jakaminen kouluihin tasaisemmin sosioekonomisen taustan perusteella on välttämätöntä ja vaatii päättäjiltä rohkeutta. Loppujen lopuksi tämä olisi myös kaikkien lasten ja yhteiskunnan etu sekä tasaisi opettajien työnkuvaa.

Hieman pidempien koulumatkojen turvallisuutta voitaisiin parantaa esimerkiksi asentamalla liikennevaloja suojateille ja ehkäpä jopa Britanniasta tutuilla ”lollipop ladyilla”, jotka ohjaavat aamulla ja iltapäivällä lapsia tien yli. Koulumatkat ovat kuitenkin Helsingissä lyhyitä verrattuna moneen muuhun kuntaan Suomessa.

Me panisimme mielellämme lapsemme tällaiseen ”tasattuun” kouluun mutta emme kouluun, joka kantaa lähialueen ongelmat. Vanhemmilla pitää olla turvallinen olo lapsensa lähikoulusta, muuten koulushoppailua ei estä mikään.

Korkeakoulutetut koulushoppailijat

