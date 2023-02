Pilvenpiirtäjät eivät sovi Helsingin Vallilaan eivätkä törröttävät tornit Jyväskylään.

Arkkitehti Juha Ilonen toi Helsingin Vallilan arkkitehtuurikilpailuun liittyvään keskusteluun (HS 16.2.) nerokkaan ilmaisun ”huutomerkkeinä törröttävistä pilvenpiirtäjistä”, jotka vievät pääroolin arvorakennuksilta. Nuo sanat sopivat erinomaisesti moneen muuhunkin kaupunkiin maassamme.

Eräs niistä on Jyväskylä. Täällä kaupunkirakenteen historiallista pääroolia edustavat ainutlaatuinen Kirkkopuiston ympäristön kokonaisuus, Alvar Aallon suunnittelema teatteri, upea kaupungintalo sekä monet muut ”entisen Suomen Ateenan” viihtyisät alueet ja kohteet.

Tehokkuus ja elinvoima ovat kuitenkin sekä suunnittelijoiden että päättäjien keskeisintä sanastoa. Jälki on myös sen näköistä. Kirkkopuisto on kuin pommin jäljiltä. Kaupungintalon sekä Alvar Aallon suunnitteleman teatterin seinien viereen sijoittuvat kuuluisiksi tulleet ”luiskat” ja tunnelit maanalaiseen pysäköintihalliin voimassa olevan asemakaavan ja liikennesuunnitelman vastaisesti. Huutomerkkeinä törröttäviä torneja on jo rakennettu, ja lisää vapaita kulmauksia etsitään niille kauniista keskustasta.

Kysymys on arkkitehtuurin huonosta tasosta laajalti koko maassa. Mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Pilvenpiirtäjät eivät sovi Helsingin Vallilaan eivätkä törröttävät tornit Jyväskylään. Paikoitushalli, sille johtavat karmeat ”luiskat” sekä portaikkorakennukset tuhoavat Jyväskylän historiallisen kulttuurikeskustan.

Toivon, että arkkitehti Juha Ilosen sanat ravistelevat maamme suunnittelijoiden ja päättäjien ajatuksia.

Ahti Vielma

Jyväskylä

