Vammaiset ihmiset nähdään nyt hallituksen esityksessä palveluiden kohteina, ei toimijoina.

Toivon ihmettä: että nykyinen eduskunta ei hyväksyisi esitystä vammaispalvelulaiksi.

Vammaispalvelulaki on ollut viimesijainen laki tilanteissa, joissa vammaisen ihmisen itsenäinen elämä ja itsemääräämisoikeus eivät toteudu ilman erityisiä vammaispalveluita. Nyt lain kohderyhmää laajennetaan ja sen erityisyys häviää. Lakiesitys on menossa eduskunnan täysistunnon käsittelyyn. Se uhkaa murtaa nykyisten vammaispalvelulain perusteella palveluita käyttävien vammaisten ihmisten perusoikeudet.

Poikkeuksellista on, että valiokunnan tekemiä muutoksia ei ole kyetty arvioimaan siten kuin perusoikeusherkkien oikeuksien kohdalla on tapana. Vammaiset ihmiset nähdään nyt hallituksen esityksessä palveluiden kohteina, ei toimijoina. Ajassa on menty 30 vuotta taaksepäin. Läpi ovat päässeet erityisesti vammaisten lasten perheiden toiveet, jotka eivät ole samat kuin vammaisten ihmisten itsensä.

Lakiesitys on kokonaisuudeltaan niin epäselvä, ettei sitä kyetä toteuttamaan uusilla hyvinvointialueilla. Tähän ei myöskään ole varattuna riittäviä resursseja. Laki olisi hyvin vaikea toteuttaa myös sosiaaliviranomaisten näkökulmasta. Nykyinen voimassa oleva laki turvaa yhä heikentyvässä taloustilanteessa vammaisten ihmisten perusoikeudet ja ehkäisee oikeudenkäyntejä, jotka lisääntyvät, jos uusi laki tulee tällaisenaan voimaan. Kärsijöiksi jäävät itse vammaiset. Tästä syystä vanha vammaispalvelulaki tulisi säilyttää ja aloittaa lain valmistelu kokonaan uudestaan uudella hallituskaudella.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut harhaanjohtavaa tietoa siitä, miten lakiesitys muuttaisi vammaisten ihmisten asemaa. Sen jäsenet ovat muun muassa väittäneet, että palvelujen saaminen muuttuisi diagnoosiperusteisesta tarveperusteiseksi, vaikka tähänkin asti palveluja on myönnetty tarpeen eikä diagnoosin perusteella.

Vammaispalvelulain uudistusta on odotettu useamman hallituskauden ajan. Suomi on ehtinyt tässä odotellessa muun muassa ratifioida YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen. Se on sitoumus parantaa – ei heikentää – vammaisten ihmisten asemaa. Tällä hallituskaudella olen pettynyt sekä poliitikkoihin että vammaisjärjestöihin, jotka tuntuvat hyväksyvän, että Suomi toimii aivan päinvastoin.

Amu Urhonen

vammaisaktivisti, Tampere

