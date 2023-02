Tuloksia on syntynyt tavoitteiksi asetettujen työllisyyden, ilmaston ja tasa-arvon saralla.

Helsingin Sanomissa kirjoitettiin (14.2.) valtionyhtiö Finnfundista.

Kannattava liiketoiminta on edellytys toimiville yhteiskunnille – ja vakaus maailmalla on Suomen etu. Kehittyvien maiden yritysten on kuitenkin vaikea saada investointeihin rahoitusta, sillä kaupalliset pankit ja sijoitusyhtiöt saavat helpommin tuottoa muualta. Tarpeeseen vastaa valtio-omisteinen vaikuttavuussijoittaja Finnfund, joka edistää kestävää kehitystä sijoittamalla kannattaviin ja vastuullisiin yrityksiin kehittyvissä maissa.

Toiminnan ydin on kehitysvaikutusten aikaansaaminen. Tuloksia on syntynyt tavoitteiksi asetettujen työllisyyden, ilmaston ja tasa-arvon saralla.

Finnfundin sijoittamiin yrityksiin työllistyy yli 80 000 ihmistä. Nämä ihmiset tekevät työtä aloilla, jotka tukevat yhteisöjensä taloudellista ja sosiaalista kehitystä.

Esimerkiksi Finnfundin rahoittama tuulivoimahanke Keniassa on tuonut alueelle 200 pysyvää työpaikkaa ja tuottaa 15 prosenttia maan sähköstä. Samalla on hyödynnetty suomalaista osaamista. Peikko Group toimitti voimaloiden perustusratkaisun.

Globaali ruokakriisi on lisännyt nälkää. Finnfund on rahoittanut kuivuudesta ja levottomuuksista kärsivässä Etiopiassa paikallista kanankasvatusyritystä, joka työllistää 700 ihmistä. Näistä 40 prosenttia on naisia. Yrityksen on arvioitu parantaneen yli miljoonan kotitalouden ravitsemusta ja elinoloja.

Finnfundin rahoittamat yhtiöt tuottavat yli 3 000 gigawattituntia puhdasta energiaa, mikä vastaa kohdemaissa 10 miljoonan ihmisen sähkönkulutusta. Finnfund on myös ensimmäinen kehitysrahoituslaitos, jonka sijoituskohteet sitovat enemmän hiiltä kuin päästävät.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää mittavia yksityisiä investointeja kehittyvien maiden työpaikkojen luomiseen, ilmastotoimiin sekä tasa-arvon edistämiseen. On tärkeää, että Suomi tukee tätä.

Titta Maja-Luoto

ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston päällikkö

