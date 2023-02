Painotusluokkien yksioikoisen lopettamisen sijaan niitä tulisi lisätä erityisesti sosioekonomisesti haasteellisimpiin kaupunginosiin.

Helsingin kaupungin virkahenkilöt ovat tehneet esityksen painotetun luokkamuotoisen opetuksen lakkauttamisesta Helsingissä eriarvoisuuden vähentämiseksi.

Pidämme segregaation lieventämistä tärkeänä tavoitteena. Emme kuitenkaan näe tutkimuksellista perustaa sille, että ehdotettu esitys vähentäisi eriarvoisuutta.

Monet tutkimukset osoittavat, kuinka erityisesti taidekasvatus tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia eriarvoisuuden lieventämiselle. Osaavan opettajan johdolla toteutetut kehollisen yhdessätekemisen prosessit voivat vahvistaa erilaisuuden hyväksymistä ja arvostamista sekä yhteistyötaitoja, tunteiden säätelyä ja toisen huomioon ottamista (Foster et al. 2022; Juntunen & Partti 2022). Näin ollen painotettu taideopetus voi merkittävällä tavalla olla vahvistamassa myös niiden oppilaiden kokonaisvaltaista kasvua, joille muut oppiaineet tai koulunkäynti yleensä on haasteellista (Juntunen 2018).

Huomionarvoista on, että painotettu opetus on perusopetuksen ainoa mekanismi, joka tukee oppilaan erityisosaamista ja tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden vahvistaa taitojaan häntä kiinnostavassa oppiaineessa. Etenkin musiikin painotettua opetusta alakouluvaiheessa tulisi myös jatkossa järjestää luokkamuotoisena, koska sitä on mahdollista integroida vapaasti koulupäivän toimintaan.

” Taidekasvatus tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia eriarvoisuuden lieventämiselle.

Usein toistuva musiikin harjoittaminen koulupäivän aikana vahvistaa tehokkaasti siinä tapahtuvaa oppimista, vaikuttaa myönteisesti tunnekokemuksiin, tuo tervetullutta vaihtelua koulupäivään ja auttaa jaksamaan (Juntunen 2019). Koulukyynisyyden ja ahdistuneisuuden yhä lisääntyessä näillä asioilla on suuri merkitys oppilaiden hyvinvoinnin ja tulevaisuuden kannalta.

Luokkamuotoisuus mahdollistaa myös erilaisten projektien, kuten konserttien, valmistelun ja toteuttamisen, mikä taas tukee yhteistoiminnallisia toimintatapoja oppimisympäristössä (Nikkanen 2014). Kiinteä luokkamuotoinen toiminta luo myös turvallisuutta ja vahvistaa sosiaalisia verkostoja. Kymmenessä koulussa toteutetun tutkimuksen mukaan musiikkiluokkatoiminta tukee oppilaiden kouluviihtyvyyttä, motivaatiota ja kokemusta tavoitteiden saavuttamisesta.

Painotusluokkien yksioikoisen lopettamisen sijaan niitä tulisi lisätä erityisesti sosioekonomisesti haasteellisimpiin kaupunginosiin. Tiedotusta toiminnasta pitäisi lisätä etenkin perusopetuksen nivelkohdissa ja suunnata saavutettavaksi vähemmistöryhmille eri kielillä.

Emilie Gardberg

dekaani

Marja-Leena Juntunen

professori

Heidi Partti

professori

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

