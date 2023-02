Haluamme lapsistamme avarakatseisia maailmankansalaisia, joilla on valmiuksia menestyä muuttuvassa maailmassa.

Helsingin kaupunki pyrkii eroon koulushoppailusta ja suunnittelee lopettavansa painotetun opetuksen nykymuodossaan (HS 15.2.). Koulushoppailu on herättänyt keskustelua monesta näkökulmasta.

Olen korkeakoulutettu äiti, ja kotitaloutemme vuositulot ovat yli 200 000 euroa. Asumme Helsingissä alueella, jossa palkkatulojen mediaani on noin 26 000 euroa ja maahanmuuttajien osuus 36 prosenttia. Tämä näkyy luonnollisesti myös kotialueen kouluissa.

Silti minulle ja puolisolleni oli itsestäänselvää, että laitamme lapsemme lähikouluun. Pääsyy on se, että näin koulumatka on ollut lyhyt ja turvallinen, kaverit asuvat lähellä.

Lisäksi on muita syitä, miksi emme ole halunneet koulushoppailla. Lasten on hyvä pienestä asti nähdä monenlaisia ihmisiä ja tapoja elää. Haluamme heistä avarakatseisia maailmankansalaisia, joilla on valmiuksia menestyä muuttuvassa maailmassa ja ymmärrystä kohdata erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista. Uskomme, että näitä taitoja tarvitaan myös tulevaisuuden työelämässä.

” Kannamme vastuuta lapsistamme ja tulevaisuuden Suomesta.

Onneksi valitsimme lähikoulun. Lapsemme ovat menestyneet opinnoissaan hyvin, saaneet ystäviä, eivät ole tulleet kiusatuiksi eivätkä ole olleet kiusaajia. Opettaja on puuttunut kaikkiin luokan pulmiin määrätietoisesti ja nopeasti, ja luokat ovat hitsautuneet hienosti yhteen. Kiitos siitä koululle, jonka arvot ovat kohdallaan.

Olen itse pienen teollisuuspaikkakunnan ainoan koulun kasvatti. En traumatisoitunut, syrjäytynyt tai mennyt pilalle, vaikka luokkakavereissani oli kirjoa laidasta laitaan ja sosiaalisia ongelmia oli riittämiin – vanhempien itsemurhia, väkivaltaisuutta ja alkoholismia, jopa vankilatuomioita. On myös hyvä muistaa, että kouluympäristö ei ole lapsen koko elämä. Vakaa koti, vanhempien esimerkki, harrastukset ja kaverit myös koulun ulkopuolella, läksyapu kotona ja hyvät opettajat kantavat lasta pitkälle.

Maailmasta ei tule ongelmatonta lintukotoa. Ihmisen on helpompi sopeutua tähän faktaan, kun hän näkee erilaisuutta alusta asti. Meille valintamme merkitsee sitä, että kannamme vastuuta lapsistamme sekä tulevaisuuden Suomesta.

Äiti Helsingistä

