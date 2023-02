Kouluvalinta on osa vastuullista kasvatusta

Painotetut luokat ovat tärkeä vaihtoehto lapsiensa tulevaisuudesta huolehtiville aikuisille.

Helsinki aikoo lopettaa peruskoulujen painotetut luokat nykymuodossaan rajoittaakseen vanhempien mahdollisuuksia vaikuttaa lastensa kouluvalintaan, jota nimitetään alentavasti koulushoppailuksi. Painotetut luokat ovat tärkeä vaihtoehto lapsiensa tulevaisuudesta huolehtiville aikuisille, jotka eivät halua lastensa kärsivän lähiympäristönsä sosiaalisista ongelmista, jotka haittaisivat lapsen koulunkäyntiä.

Kouluvalinta on osa vastuullista kasvatusta, jota kaupungin pitäisi tukea antamalla siihen mahdollisuus. Painotetun luokan suosija on useimmiten myös veronmaksaja, joka on valmis vaihtamaan kotipaikkakuntaansa lapsen edun vuoksi.

Reima Larki

oppikoulun käynyt, Helsinki

