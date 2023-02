Kaikkien huoltajien oikeus ja suoranainen velvollisuus on pyrkiä turvaamaan lapselleen niin hyvät oppimisen edellytykset kuin mahdollista.

Koulutuspoliittisessa keskustelussa yleistynyt käsite koulushoppailu on ongelmallinen sana. Se syyllistää oppilaiden vanhempia, jotka ovat valinneet omalle lapselleen jonkin erityisen koulun tai painotusluokan.

Suomessa toimii useita ideologisesti painotettuja peruskouluja, kuten Steinerkoulut tai kristilliset koulut. Näiden koulujen oppilaiden huoltajien näkökulmasta puhe koulushoppailusta voitaisiin tulkita jopa heidän maailmankatsomustaan loukkaavaksi retoriikaksi.

Tutkijoiden esittämä päätelmä, että painotusluokille haettaisiin sen takia, että kyseisten oppilasluokkien ilmapiiri olisi opiskelun kannalta parempi, on sekin todellisia ongelmia peittävä perustelu. Eikö kyse ole silloin enemminkin seurauksesta kuin syystä? Lapsen harrastuksen, kiinnostuksen tai erityislahjakkuuden tukemisen nimeäminen koulushoppailuksi on vanhempien intressejä vähättelevä lähestymistapa. Kaikkien huoltajien oikeus ja suoranainen velvollisuus on pyrkiä turvaamaan lapselleen niin hyvät oppimisen edellytykset kuin mahdollista.

” Koulutusvalta keskittyy Suomessa yhä enemmän virkamiehille ja kasvatustieteen asiantuntijoille.

Koulutusvalta keskittyy Suomessa yhä enemmän virkamiehille ja kasvatustieteen asiantuntijoille. Suuntaus on omalta osaltaan johtanut myös pienten koulujen lakkauttamiseen. Koulutuksen valta on keskittynyt yhä harvemmille henkilöille. Olisikin selvitettävä, missä määrin vanhempien intressejä on kuultu viimeaikaisissa pedagogisissa uudistuksissa, kuten avotilakoulujen suunnittelussa tai oppikirjojen poistamisessa.

Painotusluokkien poistaminen liittyy laajempaan, huolestuttavaan trendiin, joka kaventaa edelleen huoltajien mahdollisuuksia vaikuttaa lapsen koulutukseen ja ylipäätään peruskoulujen toimintaan. Muissa Pohjoismaissa vanhempien vaikutusmahdollisuudet ovat tältä osin paremmat.

Myös Suomessa tilanne oli parempi ennen peruskoulua. Kansakouluilla oli omat johtokunnat, jotka ratkoivat paikallisen koulun asioita. Suuri osa oppikouluista oli puolestaan kannatusyhdistysten ylläpitämiä. Niiden johtokunnat koostuivat koulun vanhemmista ja tukijoista.

Painotusluokkien olemassaoloa ei voida tieteellisesti ratkaista, koska kasvatuksessa on aina kyse arvovalinnoista. Kaikki vanhemmat eivät välttämättä kannata ”kouluholhoilua”.

Jari Salminen

dosentti, Helsingin yliopisto

