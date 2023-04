Some ei korvaa kasvokkain tapaamista, jossa voidaan aistia lähimmäisen tunnetiloja ja ajatuksia.

Sosiaalinen media on tiivis osa nuorten arkea.

Huoli lasten ja nuorten levottomuudesta, oppimisvaikeuksista ja fyysisen kunnon rapistumisesta sai minut, kuuden lapsenlapsen fysioterapeuttimummon, aktivoitumaan.

Olen itse sitä sukupolvea, jonka lapsuuteen kuuluivat pihaleikit ja television kaksi kanavaa. Peruskunto rakennettiin pihalla juostessa ja sosiaaliset suhteet eri-ikäisten lasten kanssa leikkiessä.

Kun katselen lapsia ja nuoria, joiden katse on kiinni älypuhelimessa, mietin, mitä tapahtuu muille aisteille. Näköaisti on kovin kuormitettu, silmää liikuttavat lihakset tekevät paljon töitä ja niska on usein jännittyneenä. Kuuloaistia ruokkivat kuulokkeet. Miten pienelle käytölle jäävät haju, maku, tunto ja ”kuudes aisti” eli aivot?

Älypuhelimet tarjoavat nopeaa viihdykettä. Älypuhelin antaa aikaa, jossa ei tarvitse pitkästyä, pohtia tai nauttia erilaisista ympäristön virikkeistä – linnunlaulusta, tuulenvireestä, lumituiskusta, kanssaihmisistä.

Somen kautta on mahdollista pitää yhteyttä laajaankin kaveripiiriin, mutta se ei korvaa kasvokkain tapaamista, jossa voidaan aistia lähimmäisen tunnetiloja ja ajatuksia.

On hyvä, että vanhemmat miettivät lasten ruutuaikaa ja kestävät lasten pitkästymisen. On hienoa nähdä, kun koululaiset pelaavat ja leikkivät ulkona välitunneilla ja siten tuulettavat aivojaan.

Älypuhelimesta on paljon hyötyä ja käytän sitä itsekin paljon. Esimerkiksi junassa istuessani kuuntelen usein äänikirjaa. Kun katselen ympärilleni, kaikilla on puhelin kädessä ja napit korvissa. Muistelen kaiholla vanhoja hyviä aikoja, jolloin saattoi ruveta juttelemaan jonkun kanssa ja sai nauttia erilaisista kohtaamisista.

Anu Koskinen

fysioterapeutti, Hyvinkää

