Olen onnellinen, että lapsellani on mahdollisuus käydä painotusluokkaa.

Lapseni käy painotusluokkaa. Luokalla on noin puolet S2-oppilaita, ihan kuten tämän koulun muillakin luokilla. Tavallisella luokalla oli paljon levottomia lapsia, ja oppitunnit olivat hyvin meluisia. Lapsellani on vaikeuksia keskittyä hälinässä, ja oppimisessa olikin aiemmin paljon haasteita. Lapseni on hiljainen, rauhallinen ja hieman ujo, ja luokan hälinä ja muiden oppilaiden väliset ristiriidat saivat hänet vain vetäytymään muista oppilaista.

Painotusluokalle haettiin pääsykokeilla, joten luokalle tuli aika samanhenkisiä oppilaita. Oppiminen helpottui, kun painotusaineita käytettiin monipuolisesti tunneilla oppimisen tukena. Olen täysin varma, että ellei lapseni olisi päässyt painotusluokalle, koulunkäynti olisi mennyt paljon huonommin ja kiinnostus oppimiseen olisi lopahtanut kokonaan. Painotusluokalla pystyi hyödyntämään rakasta harrastusta, ja oppimisen taito tuli osittain kuin kaupan päälle. Näin vanhemman näkökulmasta opettajakin on todella motivoitunut työhönsä ja hyvin taitava siinä, mitä lapsille opettaa ja ohjaa.

Olen onnellinen, että lapsellani on mahdollisuus käydä painotusluokkaa. Minun ja lapsen välinen suhdekin on parantunut, koska kotona ei ole joka päivä ongelmia oppimisen ja läksyjen teon takia. Toivon, että jatkossakin oppilailla olisi mahdollisuus opiskella erilaisissa painotusluokissa.

Äiti

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

