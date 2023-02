Maalla asuminen yhdistettynä kaupunkimaisiin elämäntapoihin on valinta.

Susanna Heiska (HS Mielipide 19.2.) pitää hallituksen esittämää kilometriveroa kohtuuttomana perheelleen. Kohtuuttoman verosta tekisivät perheen nyt jo korkeat autoilun kustannukset, jotka ovat seurausta työn ja lasten harrastusten aiheuttamista matkoista. Seurausta kaupunkimaisesta elämäntavasta maalla.

Maalla, kaukana keskustaajamasta, asuminen on vapaaehtoinen valinta. Työ ja harrastaminen on mahdollista myös siellä. Maalla on maa- ja metsätalouden töitä ja sinne voi viedä monenlaista yrittämistä, joka ei edellytä kivijalan toimipaikkaa. Markkinointia ja yhteydenpitoa voi tehdä paljon nykyajan tietoliikenneyhteyksillä.

Maalla voi, ja on aina voitu, myös harrastaa. Maalla on tehty puhdetöitä puusta, kudottu ja neulottu. Maalla voi kirjoittaa ja maalata. Tietotekniikka mahdollistaa myös monenlaista osallistumista erilaisiin ryhmiin kotoa käsin. Myös kodin hoitamisessa on nuoria kehittävää harrastamista. Esimerkiksi polttopuita voi tehdä yhdessä vanhempien kanssa.

Maalla asuminen yhdistettynä kaupunkimaisiin elämäntapoihin, työhön ja harrastuksiin, on valinta. Jos sellaisesta valinnasta saa elämään lisäarvoa, on siitä oltava valmis maksamaan esimerkiksi korkeiden autoilun kustannusten muodossa.

Timo Saarimaa

Tampere

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.