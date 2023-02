S2-oppilaiden korostaminen hakukoneella on kyseenalaista

Erityisesti lapsiin kohdistuvia tietoja on käsiteltävä vastuullisesti.

Vaikka Ylen hakukone S2-oppilaista antoi tietoa, monimutkaisissa aiheissa hakukone ei usein vielä kerro tarpeeksi. Yksinkertainen koneellinen esitystapa sopii esimerkiksi vaalien tuloksien kertomiseen, mutta ei koulujen eriytymisen selittämiseen.

Tilastotieto on tarpeellista, mutta S2-oppilaiden korostaminen hakukoneella on kyseenalaista. Erityisesti lapsiin kohdistuvia tietoja on käsiteltävä vastuullisesti. Hakukone yksittäisten koulujen oppilastiedoista olisi voinut toimia osana toimituksen taustatyötä.

Jatkossa on yhä helpompaa yhdistellä erilaisia tietovarantoja ja luoda niistä asioita yksinkertaistavia hakukoneita. Silloin toimittajien eettinen vastuu tiedon kehystyksestä korostuu.

Milo Toivonen

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.