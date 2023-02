Saamelaiskäräjälaki on myös lasten kannalta elintärkeä laki.

Lapsiasiavaltuutettu julkisti 7. helmikuuta selvityksen saamelaislasten ja -nuorten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta Suomessa. Selvityksen tavoitteena on tarjota ajankohtaista tietoa saamelaislasten ja -nuorten tarpeista. On arvokasta, että selvitys julkaistiin lähellä 6. helmikuuta vietettyä saamelaisten kansallispäivää – ja päätöstä saamelaiskäräjälain uudistamisesta.

Keskustelua lain uudistamisesta on käyty pääosin lain pykälistä, ei niinkään sen yhteiskunnallisista vaikutuksista. Valitettavasti lasten asema on jäänyt pois julkisesta keskustelusta.

Lapset ja nuoret nostivat selvityksessä esille etenkin kieleen liittyviä oikeuksia. Selvityksessä todettiinkin, että lapset osasivat nimetä oikeuksia, joita saamelaisille kuuluu alkuperäiskansana, ja he tiedostivat, etteivät ne toteudu täysimittaisesti. Yli puolet vastaajista (64 prosenttia) kertoi myös välttävänsä saamelaisuuden esille tuomista ainakin joissain tilanteissa, mikä on hälyttävää. Saamelaislapset siis tiedostavat käsillä olevan keskustelun ja mahdollisesti myös lain vaikutukset elämäänsä. Saamelaiskäräjälaki on myös lasten kannalta elintärkeä laki, jota uudistamatta on vaikea edistää heidän oikeuksiaan ja asemaansa Suomessa.

Saamelaiskäräjälaissa on kyse myös siitä, pystymmekö edistämään lasten oikeutta sukunsa kielen opiskeluun, lisäämmekö tietoa saamelaisista heidän koulukavereidensa keskuudessa, tai kuullaanko heitä oikeasti heitä koskevissa asioissa.

Haluamme löytää ratkaisut nyt, etteivät lapset joudu käymään samoja keskusteluja kuin me. Haluamme tarjota heille tulevaisuuden, jossa saamelaiskäräjälaki edistää heidän oikeuksiaan ja sen kautta maailman, jossa heille kansana kuuluva itsemääräämisoikeus toteutuu ja jossa heillä on oikeus identiteettiinsä.

Anni-Sofia Niittyvuopio

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston puheenjohtaja

Petra Laiti

Suomen Saamelaisnuorten puheenjohtaja

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.