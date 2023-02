Koulujen päihdekasvatus on tärkeää

Nuorten arvostavat ja vastaanottavat hyvin perusteltua ja lähteisiin nojaavaa tietoa.

Helsingin Sanomissa (8.2.) kirjoitettiin pääkaupunkiseudun oppilaiden kouluissa tekemästä huumekaupasta. Jotta koulujen toimintaympäristöt pysyvät turvallisina ja päihteettöminä, tarvitaan monitasoista kasvatustyötä, ohjausta, välillä viranomaisten apua sekä koulutusta nuorten kanssa työtä tekeville ammattilaisille.

Tilanteissa, joissa päihteidenkäyttö alkaa haitata koulussa pärjäämistä tai päihteiden välittämistä ja myymistä esiintyy, on reagoitava nopeasti. Kouluissa toteutettava päihdekasvatus on merkittävässä roolissa lieveilmiöiden ehkäisemisessä, ja sen vahvistaminen ja lisääminen on tällaisissa tilanteissa erityisen tärkeää. Ohjausta tarvitsevat erityisesti nuoret, jotka ovat toimineet epätoivotulla tavalla, mutta päihdekasvatusta tulee suunnata aivan jokaiselle koulun oppilaalle.

Päihdekasvatus on suunnitelmallista työtä. Nuorten arvostavat ja vastaanottavat hyvin perusteltua ja lähteisiin nojaavaa tietoa. Nuoret haluavat tulla kuulluiksi ja käydä tiukkojakin keskusteluja päihteistä, monista näkökulmista. Koulun, kodin ja tukipalveluiden yhteistyöllä ja suunnitelmallisella päihdekasvatuksella voidaan ehkäistä nuorten päihteiden käyttöä ja lisätä heidän ymmärrystään päihteiden haitallisuudesta.

Päivi Christensen

oppilaitostyön päällikkö

Marika Vartiainen

ehkäisevän päihdetyön asiantuntija

Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.