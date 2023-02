Tulisi ymmärtää, että on meitäkin, jotka haluaisimme asua jossakin muualla, mutta opinnot tai työ pitävät kaupungissa.

Luin kotiyliopistoni nykyisen rehtorin Sari Lindblomin haastattelun (HS 18.2.), jossa hän vaati lisää aloituspaikkoja Helsingin yliopistoon. En voisi olla hänen kanssaan enempää eri mieltä.

Olen itse lähtöisin Etelä-Karjalasta, jossa yliopistokoulutusten tarjonta on Helsinkiin verrattuna suppea. Lähdin lukiovuosieni jälkeen opiskelemaan Helsinkiin juuri siksi, että voisin opiskella minua kiinnostavaa alaa ja koska kaupunki sattui sijaitsemaan suhteellisen lähellä kotiseutuani. Kotipaikkakunnalta lähteminen on monelle meille maakunnissa kasvaneille automaattinen osa elämänpolkua, ja silloin todellakin kaikki verkostot on rakennettava tyhjästä.

Mielestäni on kummallinen ajatus, että helsinkiläisillä tulisi olla erioikeus saada opiskelupaikka kotikaupungistaan.

Nyt jo jonkin aikaa Helsingissä asuttuani olen huomannut, etten viihdy kaupungissa. Asun paikkakunnalla, koska opinnot kiinnostavat. Tulisi ymmärtää, että on meitäkin, jotka haluaisimme asua jossakin muualla, mutta opinnot tai työ pitävät kaupungissa. Samaan aikaan mietitään kuumeisesti, mihin ongelmiin pääkaupunkiseudun holtiton väestönkasvu voi johtaa ja mitä asialle voisi tulevaisuudessa tehdä.

Olen myös käsittänyt, että pienemmät maakuntayliopistot ovat nykyään ahtaalla. Koulutusten ja toiminnan lakkautusuhka leijailee jatkuvasti pienempien yksiköiden ympärillä resurssien vähyyden vuoksi. Ikäluokkien pienentyessä yhä suurempi osa suomalaisnuorista suuntaa suurempiin yliopistoihin valinnanvaran ja koulutukseen käytössä olevien resurssien vuoksi. Kuihtumisen kierre on valmis.

Nämä asiat mielessäni pidän Lindblomin kantaa vastuuttomana. Meillä on vielä toistaiseksi korkeatasoisia yliopistoja myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Ehdotankin, päinvastoin kuin Lindblom, että panostaisimme enemmän yliopistoihin pääkaupunkiseudun ulkopuolella, jotta jokaisella olisi paremmat mahdollisuudet jäädä lähemmäs kotiseutuaan.

Eeva Pyrhönen

Helsingin yliopiston opiskelija

Helsinki

