Yleisopetuksen luokat ovat myös hyviä opiskeluympäristöjä.

Uutinen suunnitelmista poistaa painotetut luokat sellaisenaan (HS 15.2.) on herättänyt paljon keskustelua. Olen ehdottomasti painotettujen luokkien kannalla mutta huolissani vastakkainasettelusta, johon keskustelu on johtanut.

Keskustelu painotettujen luokkien poistamisesta on johtanut vastakkainasetteluun, jossa painotetut luokat nähdään ainoina hyvinä opiskeluympäristöinä, kun taas yleisopetuksen luokat olisivat levottomia taistelutantereita. Osaa vanhempia on jopa epäilyttänyt, uskaltaako lasta laittaa yleisopetuksen luokalle.

Työskentelen aineenopettajana helsinkiläisessä lähiökoulussa, jossa on painotusluokkia ja yleisopetuksen luokkia. Oma valvontaluokkani on yleisopetuksen luokka, jonka oppilaat ovat monista eri kulttuuri- ja sosioekonomisista taustoista. Keskiarvot vaihtelevat alle seitsemän keskiarvosta yhdeksään ja puoleen, joten akateemisilta taidoiltaankin luokka on myös hyvin heterogeeninen.

Monenlaisia haasteita on yläkouluvuosien aikana ollut, mutta oppilaat ovat mahtavia persoonia, jotka hyväksyvät toisensa sellaisena kuin ovat. Minkäänlaista kilpavarustelua ja ylimielistä asennetta muita ihmisiä kohtaan ei myöskään ole, mikä kokemukseni mukaan saattaa joskus olla ongelmana painotetuilla luokilla. Työrauhaongelmia on aiemmin joissain aineissa ollut, mutta opettajien johdonmukaisella ja määrätietoisella toiminnalla sekä oppilaiden kasvulla tähänkin on saatu positiivinen muutos.

Sanoisinkin, että opettajien ja muun kouluhenkilökunnan ammattitaidolla, yhteistyöllä ja suurella sydämellä tehty työ kantaa hedelmää erityisesti lähtökohtaisesti haastavampien luokkien kanssa. Yleisopetuksen luokka ei näin ollen ole yhtään sen huonompi vaihtoehto kuin painotusluokka.

