Kuntalaiset kärsivät leikkausjonoissa.

Pääsin vihdoin lonkan tekonivelen ”asennusjonoon” elokuussa 2022. Olen kävellyt kaksi vuotta niin, että jokainen askel tuottaa tuskaa. Jonon pituudeksi ilmoitettiin tuolloin puoli vuotta.

Kun tammikuussa 2023 soitin Hyvinkään sairaalan leikkausjonon hoitajalle, arvio oli, että leikkaus olisi edelleen noin puolen vuoden päästä. Kunnallisessa hoidossa jonot siis vain pitenevät. Sitten kuulin, että Espoossakin puretaan ylipitkiä leikkausjonoja 8 500 euron palveluseteleillä, jolloin tekonivelen voi saada muutamassa päivässä yksityisessä sairaalassa palvelusetelin saatuaan. Toivoni heräsi ja ryhdyin selvittämään tilannetta omalta osaltani Espoossa. Selvitykseni tulos oli karu teksti: ”Yksittäisen lääkärikäynnin palveluseteli poistuu toistaiseksi käytöstä 31.12.2022 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirryttäessä.”

On täysin käsittämätöntä, että leikkausjonoissa on tuhansia kärsiviä ihmisiä, jotka aiheuttavat suurta ”kansantaloudellista tappiota” työstä poissaolojen vuoksi. Leikkausjonoissa kärsivien kuntalaisten mahdollisuus päästä hoitoon hoitotakuun puitteissa on poistettu hyvinvointialueiden myötä.

Martti Saarelma

eläkeläinen, Espoo

