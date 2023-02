Leimaavan maahanmuutto­puheen sijaan on purettava koulujen eriarvoisuutta

Tutkimustiedon mukaan luokkamuotoisella painotetulla opetuksella on yhteys eriarvoistumiseen.

Pääkirjoituksessa (HS 21.2.) käsitelty koulujen eriytyminen on yksi yhteiskuntamme isoimmista haasteista. Suomalaisen peruskoulun tärkeimpiä lähtökohtia on, että jokainen saa lähikoulussaan laadukasta opetusta. Hallituskauden aikana on tehty lukuisia toimia tämän eteen.

Tutkitusti tehokas keino purkaa koulujen välistä eriarvoisuutta on tarveperustainen rahoitus (tasa-arvoraha) sosioekonomisesti haastavilla alueilla sijaitseville päiväkodeille ja kouluille. Hallitus on jakanut historiallisen paljon tasa-arvorahaa ja vakiinnuttanut sen aseman lainsäädännössä, jotta sitä voisi hyödyntää pitkäjänteisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tutkimuslähtöisesti selvittänyt segregaation ehkäisyä. Asiantuntijatyöryhmä suosittelee, että kunnat lieventävät eriytymistä muun muassa vahvistamalla lähikoulun asemaa ja pohtimalla koulujen oppilaaksiottoalueita ja painotetun opetuksen järjestämistapoja. Selvityksen perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö käynnistivät hankkeen, joka tukee suuria kaupunkeja koulusegregaation ehkäisyssä.

Suomessa ei ole aiemmin julkaistu peruskoulujen rankinglistoja. Koulukoneen tiedot S2-oppilaiden määristä ja keskiarvoista eivät kerro mitään opetuksen tasosta, luokkakoosta, siitä, saavatko oppilaat tarvitsemaansa tukea, tai kuinka paljon koulussa esiintyy kiusaamista. Mikäli tarkoitus ei ole asettaa kouluja paremmuusjärjestykseen vaan kuvata alueiden eriytymistä, voi sen tehdä yksilöimättä kouluja. Ei ole kyse siitä, saako tiedot julkaista. Kyse on siitä, että S2-oppilaiden määrään keskittyminen vie keskustelun leimaavaan maahanmuuttopuheeseen ja äidinkielien ruotimiseen eriarvoisuutta purkavien ratkaisujen etsimisen sijaan.

” Oppilaiden väliset erot ovat kasvaneet.

Suomi on edelleen maailman huipulla siinä, että koulujen väliset erot ovat Pisa-tutkimuksen pienimmät. Oppilaiden väliset erot ovat kuitenkin kasvaneet, koska oppilaan perhetausta vaikuttaa oppimistuloksiin aiempaa enemmän. Tutkimustiedon mukaan luokkamuotoisella painotetulla opetuksella on yhteys eriarvoistumiseen. Jos parempiosaisista taustoista tulevat oppilaat keskittyvät tietyille luokille, vaikuttaa se koko kouluyhteisöön ja opetukseen. Siksi on tärkeää laaja-alaisesti tutkijoiden, huoltajien ja opettajien kanssa pohtia, miten painotettua opetusta järjestetään, missä kouluissa sitä tarjotaan, miten oppilaita valikoidaan ja miten se suhteutuu ryhmäjakoon.

Kun puhutaan koulutukseen vaikuttavista tosiasioista ja oppimistulosten pitkäaikaisesta kehityksestä, on puhuttava yhteiskunnan rakenteista ja resursseista. Keskustelua kuitenkin haittaa, että vuosikymmenten trendit ja mittaustulokset esitetään uusina ilmiöinä.

Tosiasia on se, että oppimistulokset ovat laskeneet jo vuosituhannen vaihteesta. Siitä huolimatta edelliset hallitukset toteuttivat massiiviset koulutusleikkaukset. Tällä kaudella on kasvatettu rahoitusta kaikilla koulutusasteilla. Töitä kuitenkin riittää. Jos tahdomme aidosti puuttua koulujen ja oppimistulosten eriytymiseen, on myös seuraavan hallituksen jatkettava panostuksia koulutukseen.

Li Andersson

opetusministeri (vas)

