Vastuu kestävistä valinnoista lankeaa yhä liian paljon yksilöiden harteille.

Enemmistö suomalaisista on valmis tinkimään elintasostaan ilmastonmuutoksen vuoksi, mutta epäilee vapaaehtoisten toimien riittävyyttä (HS 15.2.). Näkemys on perusteltu.

Onkin erikoista, miten paljon yhä lasketaan sen varaan, että kansalaiset tekevät itse arjessa rationaalisia ja vastuullisia valintoja. Tämä näkyy esimerkiksi Ilmastoruokaohjelmaa koskevassa poliittisessa keskustelussa.

Hyvien valintojen tekeminen on vaikeaa. Nukumme ja liikumme liian vähän, syömme epäterveellisesti ja roikumme liikaa sosiaalisessa mediassa. Huonoihin valintoihin vaikuttavat muun muassa kulttuuri ja normit, oma jaksaminen sekä yhteiskunnan rakenteet. Ekologisesti kestävien valintojen tekeminen ei ole sen helpompaa, mutta silti vastuu kestävistä valinnoista lankeaa yhä liian paljon yksilöiden harteille. Ekologiseen elämään kannustaviin oppaisiin ja kampanjoihin käytetäänkin paljon aikaa ja rahaa.

Tutkimusten mukaan kuluttajat eivät kuitenkaan tee aina valintoja rationaalisesti tai johdonmukaisesti ja löytävät keinoja oikeuttaa kestämättömiä valintoja. Vaikka tietoa on jo nyt tarjolla, Kuluttajaliiton mukaan suurin osa kuluttajista ei luota yritysten ympäristöväitteisiin ja 81 prosenttia kokee haasteita vastuullisten tuotteiden tunnistamisessa. Myös hektinen tai vaikea elämäntilanne on harvalle otollinen aika pohtia valintojen ekologisuutta. Moni kokeekin eettistä stressiä epäekologisista valinnoista, vaikka kannattaisi vihreitä arvoja ja haluaisi toimia ekologisesti.

” Moni kokee eettistä stressiä epäekologisista valinnoista.

Painopistettä tulisi siirtää yksilöiltä järjestelmätason muutoksiin, jotka edistävät ekologisia valintoja. Kun joukkoliikenne toimii ja päiväkotipaikka löytyy läheltä, ei sujuva työmatka vaadi auton hankintaa. Jos junalippu on lentoa edullisempi, ei kotimaan lomamatkalla tarvitse tasapainoilla budjetin ja lentohäpeän välillä. Tai jos kasviproteiini on makkarapakettia edullisempi, on kannattavaa tehdä muutoksia ruokavaliossa.

Joskus kannusteiden rinnalla tarvitaan myös kivihiilen kiellon kaltaisia järeämpiä toimia. Koska maatalouden tuet, kaavoitusratkaisut ja liikenteen ohjauskeinot eivät ole kansalaisten päätettävissä, tulee poliitikkojen ottaa nykyistä suurempi rooli muutoksessa.

On tietysti tilanteita, joissa esimerkiksi lentäminen tai yksityisautoilu on välttämätön ratkaisu. Tärkeintä on kuitenkin kokonaiskuva ja muutoksen edistäminen siellä, missä se on mahdollista. Nyt ympäristölle ja ilmastolle haitallinen vaihtoehto on pahimmillaan helpoin tai halvin, joskus jopa yhteiskunnan tukemana.

Ihmisten elintapoihin on tietysti syytä puuttua aina harkiten. Epäekologisten valintojen seuraukset ovat kuitenkin niin suuret, että muutosta ei ole syytä jättää vain yksilöiden hyvän tahdon varaan.

Oikein rakennetut kannusteet ja rakenteet sen sijaan lisäävät kansalaisten ekologisia tekoja tekemällä ne luonteviksi ja kannattaviksi.

Simo Rissanen

erityisasiantuntija, Soste Suomen sosiaali ja terveys ry

