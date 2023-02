Ilkka-Pohjalainen luonnehtii Venäjän presidentin Vladimir Putinin tiistaina pitämää puhetta suutariksi.

”Se oli valheita täynnä oleva eristäytyneen miehen ja mielen purkaus. Kukaan ei toki voinutkaan odottaa, että Putin olisi bunkkerissaan nähnyt valon tai rauhankyyhkyn. Sen sijaan hän näki maanantaina Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin vierailemassa Kiovassa.”

”Biden käveli sotaa käyvän Ukrainan pääkaupungin kaduilla samaan aikaan, kun Putin kyyhöttää omassa seurassaan teräsovien takana ja pelkää salamurhaajia. Kontrasti kahden johtajan välillä oli suuri.”

”Kansakunnan tilaa käsittelevän puheensa Putin aloitti tutulla valheella, jonka mukaan Nato uhkasi maailmanrauhaa suunnittelemalla tukikohtien perustamista Ukrainaan. Sen jälkeen Putinin vainoharhaisissa perusteluissa vilisivät uusnatsit, Itävalta-Unkari, Hitler, terroristit, pedofiilit ja jopa paholainen.”

”Putin vakuutti, että Venäjää ei voi voittaa taistelukentällä. – – Heti puheen päättymisen jälkeen Putin lähettää lisää heikon sotilaskoulutuksen saaneita nuoria miehiä kuolemankentille. Se on hänen Venäjänsä perintö, josta Putin ei mitenkään voi irtautua.”

”Ukrainalla on toivoa niin kauan, kun Yhdysvalloilla on presidentti, joka ymmärtää Ukrainan sodan merkityksen Euroopan tulevaisuudelle. – – Ukrainan tulevaisuus on kiinni lännen jakamattomasta tuesta. Kiinaa ja Venäjää ei voi päästää jakamaan saalista.”

Ilta-Sanomien mukaan Putinin puheelta ei odotettu eikä myöskään saatu mitään hyvää.

”Pelkän puheen varassa voisi luulla, että Ukraina on hyökännyt Venäjälle, ei Venäjä Ukrainaan. – – Venäjän rikoksista Ukrainassa Putin ei tietenkään puhu, vaikka ne tiedetään kautta maailman.”

”Venäjän taloudesta Putin antoi varsin optimistisen kuvan, vaikka ei voinutkaan kieltää pakotteiden vaikutusta. – – Putin on unohtanut valtioiden taloudellisen kilvan kylmät tosiasiat. Hänen johdollaan Venäjä on kaivanut itselleen kuopan Ukrainan multaan.”

Etelä-Suomen Sanomat kirjoittaa, että Bidenin Kiovan-vierailu todisti Yhdysvaltojen seisovan Ukrainan tukena niin pitkään kuin on tarpeen.

”Tämä ei varmasti helpottanut Putinin tilannetta, joka joutui muutenkin puheessaan puolustelemaan pitkittynyttä sotaa ja sen vaatimia uhreja. Yhdysvaltojen tuki tarkoittaa, että Ukrainan puolustajilla riittää ystäviä, voimaa ja materiaalia.”

”Retoriikka niin idässä kuin lännessä on nyt sellaista, että sotaan ei ole odotettavissa nopeaa loppua vaan päinvastoin se uhkaa pitkittyä entisestään.”