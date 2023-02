Sodan osapuoliin kohdistuu erilaisia paineita. Ukrainan armeijan moraali tuntuu vahvalta, mutta menestys ei ole taattu.

Ukrainan sodan kummankin osapuolen sanotaan nyt pyrkivän hyökkäämään, jotta pitkään jatkunut ja verinen pattitilanne loppuisi. Osapuoliin kohdistuu kuitenkin erilaisia paineita.

Venäläisten on puhtaasti sotilaallisesta näkökulmasta parempi odottaa ukrainalaisten hyökkäystä kuin hyökätä itse. Venäjän rajoitetut talvihyökkäykset – etenkin uuvuttavat taistelut Bahmutista ja Vuhledarista – ovat olleet kalliita ja tehottomia. Venäjän sotilasjohto tarvitsee myös enemmän aikaa mukauttaakseen toimintaansa ja korjatakseen Ukrainan vastarinnan osoittamat puutteet. Sotilasyksiköt ja niiden vahvistukset tarvitsevat lisää koulutusta ja valmistautumista. Tauon aikana Venäjä voi yrittää saada yhä kurittomamman Wagner-ryhmän ja sen johtajan Jevgeni Prigožinin takaisin ruotuun.

Pitkä rintama tarjoaa mahdollisuuksia kunnianhimoisiin hyökkäyksiin, mutta Venäjän armeija ei näytä nykytilassaan pystyvän niitä toteuttamaan. Julkisuudessa on keskusteltu massiivisesta pihtiliikkeestä Donbasin katkaisemiseksi ja valloittamiseksi, etenemisestä länteen kohti Dnipro-jokea ja uudesta hyökkäyksestä Kiovaan. Millään näistä vaihtoehdoista ei kuitenkaan näytä olevan suuria menestymisen mahdollisuuksia.

On sanottu, että Venäjän presidentin Vladimir Putinin on käännettävä sota pian, koska hänen poliittinen selviytymisensä riippuu siitä. Julkisuuteen ei ole kuitenkaan tullut samanlaisia varusmiesuhrien aiheuttamia protesteja, jotka edelsivät Neuvostoliiton vetäytymistä Afganistanista 1980-luvulla. Emme ole myöskään todistaneet sellaisia muutoksia Venäjän sotilasjohdossa, jotka kertoisivat poliittisen tilanteen epätoivoisuudesta. Venäjän taloudellinen romahduskaan ei näytä olevan näköpiirissä.

Venäläisillä on varaa odottaa, että ukrainalaiset pelaavat korttinsa. Ukrainan hyökkäyksen torjuminen tarjoaisi Venäjälle mahdollisuuden onnistuneeseen vastahyökkäykseen. Venäjän ilmavoimien vahvistukset Ukrainan rajoilla voivat olla merkki siitä, että venäläiset ovat valmistautumassa kaappaamaan aloitteen Ukrainan hyökkäyksen pysäyttämisen jälkeen.

Ukrainalaisten tilanne on hyvin erilainen. Ukraina maksaa sodasta paljon korkeamman inhimillisen ja taloudellisen hinnan kuin Venäjä. Poliittinen paine miehitettyjen alueiden vapauttamiseen on suuri. Se, että Venäjä on nyt sotilaallisesti suhteellisen heikko, voi tarjota tähän mahdollisuuden.

Pitkä etulinja on harvaan puolustettu. Jos vähennetään mahdolliset kaatuneet sekä oletetaan Venäjän hyökänneen 200 000 miehellä ja mobilisoineen 300 000 miestä lisää, on venäläisiä vain puoli pataljoonaa kilometriä kohti. Uudetkin puolustusasemat ovat alttiita läpimurroille.

” Ukrainan armeijan kykyä hyökätä ei ole vielä todistettu.

Maan miehitetyt eteläosat – joiden alueella väestö suhtautuu Venäjään kielteisemmin kuin Donbasissa – tarjoavat Ukrainalle otollisia etenemislinjoja. Onnistunut hyökkäys voisi lisäksi johtaa Krimin niemimaan valloittamiseen takaisin tai eristämiseen.

Ukrainan armeijan kykyä hyökätä ei kuitenkaan ole vielä todistettu. Viime vuoden menestykset saavutettiin enimmäkseen puolustuksessa ja Venäjän vetäytyessä Kiovan, Harkovan ja Hersonin alueilta.

Armeijan moraali tuntuu kuitenkin vahvalta, ja tärkeää länsimaista puolustusmateriaalia – erityisesti tykistöä – on jo virrannut Ukrainaan. Levänneet ja kokeneet joukot ovat kouluttautuneet ja varustautuneet talven aikana.

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden vahvisti juuri vierailullaan Kiovassa länsimaisen tuen jatkuvan ainakin seuraaviin Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin asti. Länsimaisen lehdistön tavoin myös Ukrainan poliittinen ja sotilaallinen johto saattaa ajatella, että olosuhteet ovat hyvät sodan kääntämiseksi.

Venäjä voi kuitenkin yllättää kyvyllään käydä liikesotaa ja kaapata aloitteen itselleen. Tai sitten esiin saattavat jälleen nousta kummankin osapuolen rajalliset sotilaalliset kyvyt, jolloin riskinä on vajoaminen takaisin pitkittyneeseen ja veriseen umpikujaan.

Ilmari Käihkö ja Jan Willem Honig

Käihkö on vieraileva tutkija Aleksanteri-instituutissa ja Honig professori Alankomaiden maanpuolustusakatemiassa.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.