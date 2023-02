Miten palveluihin oli ennen varaa, vaikka Suomi oli köyhempi maa?

Kun olin lapsi ja kävin koulua keskisuuressa kirkonkylässä Pohjois-Savossa, kylällä oli lukuisia palveluita. Oli poliisi ja nimismies, lääkäri ja pieni sairaala. Sairaalassa työskenteli hoitajia ja kätilö. Meillä oli pari pankkia, jotka olivat auki joka päivä pankkiaikaan. Oli myös verovirasto.

Nyt nämä toiminnot ovat kokonaan kadonneet tai kutistuneet. Osuuspankki on, mutta se on avoinna vain rajoitetusti. Läheisessä kauppalassa oli ennen käräjäoikeus. Sittemmin käräjäoikeuksia on karsittu kovalla kädellä niin, että asioiden käsittelyajat ovat venyneet kohtuuttomiksi. Nyt lähin poliisiasema on 20 kilometrin päässä, sekin on auki vain kerran viikossa. Naapurikunnassa lähipoliisi on 50 kilometrin päässä.

Suomi oli ennen köyhempi maa kuin nykyään. Miten silloin tähän kaikkeen oli varaa? Miksi enää ei ole, vaikka olemme nykyään paljon rikkaampia?

Helena Valtia

filosofian maisteri, psykologi, Helsinki

