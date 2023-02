Tuotteiden käyttöikä jää usein lyhyemmäksi kuin mitä on suunniteltu tai mitä kuluttaja on odottanut.

Kuluttajat kokevat tuotteiden kestävyyden ja korjattavuuden olevan heikkoa. Tuotteiden käyttöikä jää usein lyhyemmäksi kuin mitä on suunniteltu tai mitä kuluttaja on odottanut. Jopa 80 prosenttia tuotteen elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista syntyy jo sen suunnittelu- ja valmistusvaiheessa. Siksi on tärkeää ohjata tuotesuunnittelua nykyistä kestävämpään suuntaan.

Kuluttajaliiton selvityksen (2022) mukaan vain kahdeksan prosenttia kuluttajista on sitä mieltä, että uudet käyttötavarat, kuten pienelektroniikka ja kodinkoneet, ovat yleensä kestäviä. Jopa 78 prosenttia kuluttajista on sitä mieltä, että käyttötavarat eivät ole helposti korjattavissa. Syitä on monia. Tuotteiden korjaaminen on usein kalliimpaa kuin uuden ostaminen. Korjauspalveluita voi olla vaikeasti saatavilla, ja korjaaminen kestää liian kauan tai vaatii erityisosaamista tai -työkaluja.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ympäristövaliokunnan somekyselyn (2023) tulokset tukevat havaintoja. Monet opiskelijat kokevat korjaamisen kalliiksi ja vaikeaksi. Eniten korjauspalveluita on käytetty vaatteisiin sekä elektronisiin laitteisiin. Tahtoa korjaamiseen on, mutta käytännössä se on vaikeaa. Nyt pitää tehdä siitä kaikille helppoa ja kohtuuhintaista.

Tuotesuunnittelua koskevaa lainsäädäntöä tulee uudistaa siten, että kestävyys- ja korjattavuusnäkökulmat tulevat paremmin huomioiduiksi. Lisäksi on selvitettävä mahdollisuudet tukea kuluttajia suoraan korjauspalveluiden käytön lisäämiseksi. Kuluttajille voitaisiin vaikka antaa etuseteleitä korjauspalveluiden käyttämisen tueksi kuten joissain Euroopan maissa on tehty.

Yliopistot ja opiskelijayhteisöt olisivat erinomaisia alustoja kokeilla erilaisia korjausfestivaaleja tai liikkuvia korjauskahviloita. Samalla edistettäisiin kiertotalouden ajatusmallia, säästettäisiin opiskelijoiden euroja sekä pienennettäisiin kulutuksen ympäristövaikutuksia.

Tiina Vyyryläinen

vaikuttamistyön päällikkö, Kuluttajaliitto ry

Aaro Sariola

puheenjohtaja, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ympäristövaliokunta

