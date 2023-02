Mielipahaa tuottavaan nimittelyyn syyllistyvät median lisäksi myös eduskunta ja hoivapalveluista vastaavat virkamiehet.

Olemme Espoontorin palvelukeskuksen monipuolisen ohjelmatarjonnan aktiivisia seniori-ikäisiä hyödyntäjiä. Ohjelmasta mainittakoon esimerkiksi kuntosali, biljardi, šakki, karaoke, taidekerho, ompelukone tutuksi -kerho sekä tietokilpailut. Kaikkein tärkeintä monille ovat kaksi kertaa viikossa järjestettävät kahden tunnin vapaamuotoiset kahvittelupulinat, jotka toimivat tehokkaasti yksinäisyyden poistajina.

Toimintaa vetää asialle omistautunut henkilökunta sekä innokkaat vapaaehtoiset.

Meitä palvelukeskusaktiiveja on noin kolmekymmentä, ikäjakauma on 65–85 vuotta. Ja vaikka ikä väistämättä tuo omat haasteensa, se ei estä harrastuksia ja uteliaisuutta maailmantapahtumia kohtaan.

Siksi ärsyttääkin, että meidät automaattisesti leimataan vanhuksiksi, vaikka tunnemme olevamme esimerkiksi senioreita tai ikäihmisiä. Tähän nimittelyyn syyllistyvät median lisäksi myös eduskunta ja hoivapalveluista vastaavat virkamiehet.

Sitten olemme törmänneet seuraavanlaiseen ongelmaan – ikäsyrjintään. Vaalien lähestyessä puoluekannatusmittauksia tehdään säännöllisesti. Mutta ihmetellä täytyy, että niissä haastatellaan vain 18–79-vuotiaita. Tämä jos mikä on ikäsyrjintää. Samaan asiaan tarttui Seppo Koskinen ansiokkaassa mielipidekirjoituksessaan ”Jos olet 80-vuotias, mielipiteesi ei kiinnosta”. (HS 17.2.). Kuten Koskinen mainitsi, Suomessa 80 vuotta täyttäneitä on noin 330 000 (Espoossa on 40 000 yli 65-vuotiasta), joista merkittävä osa on aktiivisia kansalaisia ja äänestäjiä.

Tämän asian esiin ottaminen on tärkeää ikääntyneiden henkilöiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Niinpä yhdenvertaisuusvaltuutettu tuleekin kiinnittämään huomiota mielipidemittausten ikärajauksiin.

Esiin tuomamme vanhusnimittely ja ikäsyrjintä on satuttanut meitä palvelukeskuksessa asioivia senioreita siinä määrin, että haluamme tuoda julki mielipahamme.

Reijo Koponen

Kati Tienhaara

Eliisa Puolimatka

Espoo

