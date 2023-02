Työajan lyhentämisestä on hyviä kokemuksia

Suomi saa osaavaa työvoimaa vain, jos työaikajärjestelmä seuraa Euroopan kehitystä.

Työajan lyhentäminen ei ole helppo ratkaisu, mutta se on täysin mahdollinen, jos on rohkeutta ajatella asioita uudella tavalla. On kysyttävä, miten saamme Suomeen ehdottomasti tarvitsemaamme osaavaa työvoimaa, jos työaikajärjestelmämme eivät seuraa kehitystä Euroopassa ja maailmalla. Suomen luonto ja turvallinen arki eivät välttämättä riitä ammattitaitoisen maahanmuuton vetonaulaksi.

Elinkeinoelämän keskusliiton näkemys, että Suomessa tulisi saada työtunteja enemmänkin lisättyä kuin vähennettyä, ei vastaa kansainvälistä kehitystä. Se heikentää Suomen kiinnostavuutta työperäisessä maahanmuutossa.

Islannissa, Irlannissa ja Britanniassa tehtyjen neljän päivän työviikkokokeilujen tulokset kertovat kaikki samaa. Työnantajat ja palkansaajat ovat olleet kokeiluun tyytyväisiä, ja tapa tehdä työtä on muuttunut. Työnantajien kokemat hyödyt olivat poissaolojen väheneminen ja työntekijöiden pienempi vaihtuvuus. Yllättäen lyhyemmällä työajalla tuottavuus kasvoi, koska työtä tehtiin uudella tavalla. Vain 15 prosenttia kokeiluun osallistuneista koki kielteisiä tuottavuusvaikutuksia. Työntekijöiden työhyvinvointi parani, stressiä ja väsymystä oli vähemmän.

Britanniassa yli 90 prosenttia yrityksistä päätti jatkaa kokeilua toistaiseksi ja kolmannes oli päätynyt vakinaistamaan käytännön. Irlannissa kaikki tutkimukseen osallistuneet yritykset aikovat jatkaa nelipäiväistä työviikkoa.

Kokeiluja on tehty myös Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Japanissa, Espanjassa ja Portugalissa hallitukset ovat tukeneet työajan lyhentämistä ja käynnistäneet kokeiluja.

Työaikaa voitiin lyhentää muutoinkin kuin päivän viikossa. Tämä onkin ollut useimmissa kokeiluissa ajatus: ei sitouduta yhteen malliin.

Myös Kansainvälinen työjärjestö ILO suosittelee lyhentämään työaikaa ja tarjoamaan laajemmin joustavia työaikajärjestelyjä, kuten joustavaa työaikaa ja etätyötä. Lyhyempi työaika on tärkeä keino myös lisätä ikääntyneiden työntekijöiden jaksamista ja pysymistä työelämässä pidempään.

Matti Koskinen

kansainvälisten palveluiden päällikkö

Ammattiliitto Pro

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.