Monella kuuluisuudella on ollut ansioluettelossaan yllättäviäkin puolia.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi lienee juuri nyt yksi tunnetuimmista – ja ihailluimmista – valtionjohtajista. Presidentin urheuden lisäksi huomiota on herättänyt hänen menneisyytensä, sillä ennen poliitikon uraa hänet tunnettiin kotimaassaan koomikkona ja näyttelijänä.

Muillakin aloilla on toki nähty kuuluisia henkilöitä, joiden ansioluettelosta löytyy yllättäviä puolia.

Hyvä esimerkki on Mark Twain: nimekäs amerikkalaiskirjailija oli myös keksijä. 1870-luvulla hän patentoi joustavan, hakasilla kiinnitettävän hihnan, jota hän kaavaili esimerkiksi liiveihin ja housuihin. Tosin niissä keksintöä ei juuri käytetty. Sen sijaan se päätyi erääseen toiseen vaatekappaleeseen – rintaliiveihin.

Yhdysvaltalainen Charles Manson puolestaan tuli 1960–1970-luvuilla tunnetuksi rikollisena, jonka johtama kultti syyllistyi raakoihin murhiin. Oli hän tosin muutakin, nimittäin taitava laulunkirjoittaja. Muun muassa The Beach Boys -yhtyeen kappale Never Learn Not to Love ja rockyhtye Guns N’ Rosesin Look at Your Game, Girl ovat vähintäänkin osittain hänen luomuksiaan.

” Kirjailija osallistui rintaliivien kehitykseen.

Englantilaista sairaanhoitajaa Florence Nightingalea on pidetty modernin sairaanhoidon perustajana. Hiukan harvemmin hänet muistetaan siitä, että hän kuului uranuurtajiin myös tilastotiedon visualisoinnissa. Hän kehitti esimerkiksi piirakkakaaviosta muunnelman, joka on yhä käytössä.

Yhdysvaltalainen Johnny Cash taas tunnettiin parhaiten karheaäänisenä countrylaulajana, mutta ennen kuuluisuuttaan hän ehti luoda uraa armeijassa. Kylmän sodan alussa hän palveli Länsi-Saksassa, jossa hänen tehtäviinsä kuului siepata morsetettuja viestejä. Omien sanojensa mukaan Cash oli ensimmäinen amerikkalainen, joka sai tiedon neuvostojohtaja Josif Stalinin kuolemasta maaliskuussa 1953.

Oma lukunsa ovat kuuluisuudet, joilla on yllättäviä saavutuksia suunnilleen niillä aloilla, joista heidät tunnetaan parhaiten. Kemisti A. I. Virtasen väitetään kehittäneen AIV-rehun lisäksi myös Molotovin cocktailin eli polttopullon, kirjailija Roald Dahl loi rakastettujen lastenkirjojen ohella käsikirjoituksen viidenteen James Bond -elokuvaan, ja kuvataiteilija Salvador Dalí kehitteli surrealististen maalausten lisäksi Chupa Chups -tikkukaramellin logon.

Nykyajan työelämäslangissa heidän kaltaisilleen olisi omat ilmaisunsa. Miten muutoskyvykkäitä, ketteriä ja laaja-alaisia moniosaajia.

Kirjoittaja on HS:n Kuukausiliitteen toimittaja.