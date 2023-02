Vanha mikä vanha, ei siinä ole mitään hävettävää.

Toisin kuin eräät Espoontorin palvelukeskuksen asiakkaat (HS Mielipide 25.2.) en ole koskaan, nuorenakaan, pitänyt vanhus-sanaa mitenkään loukkaavana. Nyt 80-vuotiaana olen edelleen samaa mieltä. Minua saa vapaasti nimittää vanhukseksi, jos jossain tilanteessa ikä pitää tuoda esille.

Katsotaanpa sanakirjaa. Kielitoimiston sanakirjan mukaan vanhus on ”vanha ihminen”. Piste. Ei mitään halventavaa sävyä. Tämä sanakirja on yleensä hyvin herkkä varoittamaan hakusanan tyylisävyistä, milloin varoitukseen on aihetta. Nyt ei näytä olevan. Ellei sitten myös vanha-sana ole espoontorilaisten mielestä loukkaava? Siinä tapauksessa täytyy nostaa kädet pystyyn. Ollaan sievistelyn tiellä, ja sille tielle ei ole loppua.

Vanha mikä vanha, ei siinä ole mitään hävettävää.

Erkki Lyytikäinen

Espoo

