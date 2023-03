Toista vuotta kivuliaana tekonivelleikkausjonossa on liikaa.

Olen 83-vuotias ja ylpeä iästäni. Olen yhtä ylpeä kuin viisivuotias, joka ikää kysyttäessä vastaa: ”Viisi vuotta!” Ikä lisääntyy hetki hetkeltä jokaisella.

Vanhukseksi nimittelyä (HS Mielipide 25.2.) huolestuttavampaa on se, että järjestelmä on ilmeisesti päättänyt ratkaista vanhuskysymyksen jättämällä vanhukset heitteille. Toista vuotta kivuliaana tekonivelleikkausjonossa on liikaa – omaisellekin. Onko tällainen toiminta lainmukaista? Mikä on hoitotakuun merkitys?

Marja-Leena Lyyra-Kukkonen

yliopistonlehtori, eläkkeellä, Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.